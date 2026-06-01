Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видео
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Экс-заместитель министра развития громад Лозинский получил новое подозрение

Киев • УНН

 • 306 просмотра

САП сообщила о новом подозрении Василию Лозинскому из-за закупок по завышенным ценам. Убытки государству от этих действий достигают миллионов гривен.

Экс-заместитель министра развития громад Лозинский получил новое подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о новом подозрении бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры по делу о миллионных убытках при обеспечении населения в зимний период альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет о Василии Лозинском.

Детали

"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и должностному лицу государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что действия бывшего заместителя министра Лозинского квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины, директора государственного предприятия – по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением - санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан).

В САП сообщили, что летом 2022 года Кабмин выделил денежные средства Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения.

"В рамках досудебного расследования установлено, что заместитель министра склонил должностное лицо государственного предприятия к заключению соглашения с заранее определенным поставщиком. За это он гарантировал перевести его с должности заместителя на должность директора этого государственного общества. Заметим, что поставка оборудования должна была состояться по цене, превышающей рыночную на 30%. В результате государству нанесены миллионные убытки", - сообщили в САП.

Также в прокуратуре напомнили, что на сегодняшний день на рассмотрении в ВАКС находится другое дело по обвинению Лозинского, его доверенного лица и других сообщников. Они уличены в просьбе предоставить и получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщали на официальной странице Мининфраструктуры, было распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.

В САП сообщали, что детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении.

САП завершила расследование дела экс-заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.

Павел Башинский

