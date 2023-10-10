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Завершено слідство у справі ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського

Завершено слідство у справі ексзаступника міністра розвитку громад Лозинського

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. САП завершила розслідування справи ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що за укладання прямих договорів на закупівлю матеріалів і обладнання для проходження опалювального сезону заступник міністра попросив у підприємця неправомірну вигоду в розмірі 8-10 % від суми укладених у майбутньому договорів, на що останній погодився.

Підприємець утворив організовану групу, до складу якої включив не менше двох спільників, яким довів до відома зміст попередніх злочинних домовленостей із заступником міністра, свій план злочинної діяльності та розподілив злочинні ролі.

"Використання заступником міністра своїх службових повноважень щодо процесу виконання Розпорядження КМУ призвело до укладення угод зі строками поставки обладнання понад строк проходження опалювального сезону 2022/2023, що не тільки суперечило його меті, а ставило під загрозу добробут населення країни", - зазначає САП. 

Зловмисників було затримано після отримання 400 тис. доларів неправомірної вигоди. Разом із заступником Міністра та його довіреною особою затримано також підприємця та двох його спільників.

Дії колишнього заступника Міністра кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України, довіреної особи заступника міністра – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, підприємця та його двох спільників – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.

Нагадаємо 

Василя Лозинського правоохоронці затримали у січні цього року за підозрою в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

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