Завершено следствие по делу экс-заместителя министра развития громад Лозинского
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. САП завершила расследование дела экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Детали
Следствием установлено, что за заключение прямых договоров на закупку материалов и оборудования для прохождения отопительного сезона заместитель министра попросил у предпринимателя неправомерную выгоду в размере 8-10% от суммы заключенных в будущем договоров, на что последний согласился.
Предприниматель образовал организованную группу, в состав которой включил не менее двух сообщников, которым довел до сведения содержание предыдущих преступных договоренностей с заместителем министра, свой план преступной деятельности и распределил преступные роли.
"Использование заместителем министра своих служебных полномочий по процессу выполнения распоряжения КМУ привело к заключению соглашений со сроками поставки оборудования сверх срока прохождения отопительного сезона 2022/2023, что не только противоречило его цели, а ставило под угрозу благосостояние населения страны", - отмечает САП.
Злоумышленники были задержаны после получения 400 тыс. долларов неправомерной выгоды. Вместе с заместителем министра и его доверенным лицом задержан также предприниматель и двое его сообщников.
Действия бывшего заместителя министра квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, доверенного лица заместителя министра – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины, предпринимателя и его двух сообщников – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 УК Украины.
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