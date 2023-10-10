Закупівля неякісних бронежилетів: колишньому заступнику Міноборони повідомлено про ще одну підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. ДБР повідомило про ще одну підозру колишнім заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів, повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
Йдеться про ексзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова.
Деталі
Правоохоронці викрили ще один епізод незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 млрд гривень.
За даними слідства, колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена 100% передоплата та порушена процедура контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю, вказали в СБУ.
“Це призвело не лише до втрати 250 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю наших захисників”, - вказали у відомстві.
Посадовці підозрюються у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі підозрювані перебувають під вартою.
Нагадаємо
На початку лютого 2023 року колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Тоді він лобіював укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд грн.
Також було повідомлено про підозру колишньому очільнику Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдану Хмельницькому.