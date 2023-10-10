Закупка некачественных бронежилетов: бывшему заместителю Минобороны сообщено о еще одном подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн грн государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Речь идет об экс-заместителе министра обороны Вячеславе Шаповалове.
Детали
Правоохранители разоблачили еще один эпизод незаконных сделок экс-должностных лиц, общий объем которых составляет 1,4 млрд гривен.
По данным следствия, бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена 100% предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни, указали в СБУ.
“Это привело не только к потере 250 млн грн бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровья наших защитников”, - указали в ведомстве.
Должностные лица подозреваются в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Напомним
В начале февраля 2023 года бывшему заместителю министра обороны сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Тогда он лоббировал заключение договоров о поставках также некачественной амуниции для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.
Также было сообщено о подозрении бывшему главе Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины Богдану Хмельницкому.