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Уряд звільнив Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Уряд звільнив Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад

Цитата

«За ініціативи Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 22 січня відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд ухвалив проект розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури.

«Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Правоохоронці затримали в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Як повідомляли на офіційній сторінці Мінінфраструктури, було розпорядження про підготовку документів на звільнення чиновника.

В САП повідомляли, що детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру.

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