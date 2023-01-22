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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Правительство уволило Лозинского с должности заместителя Министра развития общин

Киев • УНН

 • 1569281 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Кабинет министров Украины уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Правительство уволило Лозинского с должности заместителя Министра развития общин

Цитата

«По инициативе Премьер-министра Дениса Шмыгаля 22 января состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Правительство приняло проект распоряжения об увольнении Лозинского Василия Мироновича с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины “О центральных органах исполнительной власти”», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Украины руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры.

«В частности, ожидает скорейшего завершения конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщали на официальной странице Мининфраструктуры, было распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.

В САП сообщали, что детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении.

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