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Затримання заступника міністра за 400 тис. дол. хабара: вирішується питання про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Затримання заступника міністра за 400 тис. дол. хабара: вирішується питання про підозру

Цитата

«21 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та інших членів організованої злочинної групи на одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що попередня правова кваліфікація дій затриманого – ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

«Наразі осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу», - зазначається в повідомленні.

Деталі

За інформацією САП, влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн на відновлення об‘єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення у зимовий період світлом, теплом і водопостачанням. Однак у межах слідства з’ясувалося, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.

«Перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Натомість підприємці мали передати посадовцям за «перемогу» у тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг. Під час проведення обшуків в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн та 38,7 тис. дол. США», - інформує САП.

У САП зауважують, що викриття злочинної організації, до складу якої входив заступник міністра, відбулась завдяки оперативному проникненню детективів до складу організованого злочинного угруповання.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до вчинення цього злочину.

Доповнення

Правоохоронці затримали в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Як повідомили на офіційній сторінці Мінінфраструктури, уже є розпорядження про підготовку документів на звільнення чиновника.

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