Задержание замминистра за 400 тыс. долл. взятки: решается вопрос о подозрении

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«21 января 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы на получении 400 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», - говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«В настоящее время лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения», - отмечается в сообщении.

Детали

По информации САП, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.

«Находясь в сговоре с другими лицами, должностные лица обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности. При этом предприниматели должны были передать чиновникам за «победу» в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг. Во время проведения обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долл. США», - информирует САП.

В САП отмечают, что разоблачение преступной организации, в состав которой входил заместитель министра, состоялась благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к совершению этого преступления.

Дополнение

Правоохранители задержали и.о. министра развития громад и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщили на официальной странице Мининфраструктуры, уже есть распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника.