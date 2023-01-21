Розкрадання бюджету: правоохоронці затримали заступника Кубракова, у відомстві готують документи на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Правоохоронці затримали в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Як повідомили на офіційній сторінці Мінінфраструктури, уже є розпорядження про підготовку документів на звільнення чиновника, передає УНН.
Деталі
Сьогодні стало відомо про затримання в.о. Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.
За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.
Цитата
"Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано Віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - йдеться у повдіомленні.
Додамо
Василь Лозинський з 05.2020 по 11.2022 був першим заступником міністра розвитку громад та територій України.
З листопада 2022 р. розпорядженням Кабінету міністрів України № 982-р призначений виконувачем обов’язків міністра розвитку громад та територій України.
Варто додати, що у грудны 2022 року Кабінет Міністрів перейменував Міністерство інфраструктури на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та приєднав до нього Міністерство розвитку громад та територій. Очолив нове выдомство Олександр Кубраков, якого було призначено на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.