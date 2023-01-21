Розкрадання бюджету: правоохоронці затримали заступника Кубракова, у відомстві готують документи на звільнення

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 9210 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 19533 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 31260 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 41472 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 72893 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 49886 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 103702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 75555 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 61854 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119436 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5.9м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 46326 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 36768 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 92872 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37323 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33533 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 72893 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 93020 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 103702 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 226175 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 275633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 33628 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 37411 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 29822 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34056 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49493 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Розкрадання бюджету: правоохоронці затримали заступника Кубракова, у відомстві готують документи на звільнення

Київ • УНН

 • 1977307 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Правоохоронці затримали в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. Як повідомили на офіційній сторінці Мінінфраструктури, уже є розпорядження про підготовку документів на звільнення чиновника, передає УНН.

Розкрадання бюджету: правоохоронці затримали заступника Кубракова, у відомстві готують документи на звільнення

Деталі

Сьогодні стало відомо про затримання в.о. Міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.

За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству.

Цитата

"Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано Віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим", - йдеться у повдіомленні.

Додамо

Василь Лозинський з 05.2020 по 11.2022 був першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

З листопада 2022 р. розпорядженням Кабінету міністрів України № 982-р призначений виконувачем обов’язків міністра розвитку громад та територій України.

Варто додати, що у грудны 2022 року Кабінет Міністрів перейменував Міністерство інфраструктури на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та приєднав до нього Міністерство розвитку громад та територій. Очолив нове выдомство Олександр Кубраков, якого було призначено на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02