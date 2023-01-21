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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Разворовывание бюджета: правоохранители задержали заместителя Кубракова, в ведомстве готовят документы на увольнение

Киев • УНН

 • 1977307 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Правоохранители задержали и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств. Как сообщили на официальной странице Мининфраструктуры, уже есть распоряжение о подготовке документов на увольнение чиновника, передает УНН.

Разворовывание бюджета: правоохранители задержали заместителя Кубракова, в ведомстве готовят документы на увольнение

Детали

Сегодня стало известно о задержании и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

Цитата

"Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено Вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - говорится в сообщении.

Добавим

Василий Лозинский с 05.2020 по 11.2022 был первым заместителем министра развития общин и территорий Украины.

С ноября 2022 г. распоряжением Кабинета министров Украины № 982-р назначен исполняющим обязанности министра развития общин и территорий Украины.

Следует добавить, что в декабре 2022 года Кабинет Министров переименовал Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и присоединил к нему Министерство развития общин и территорий. Возглавил новое ведомство Александр Кубраков, который был назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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