Разворовывание бюджета: правоохранители задержали заместителя Кубракова, в ведомстве готовят документы на увольнение

Детали

Сегодня стало известно о задержании и.о. министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию.

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"Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено Вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - говорится в сообщении.

Добавим

Василий Лозинский с 05.2020 по 11.2022 был первым заместителем министра развития общин и территорий Украины.

С ноября 2022 г. распоряжением Кабинета министров Украины № 982-р назначен исполняющим обязанности министра развития общин и территорий Украины.

Следует добавить, что в декабре 2022 года Кабинет Министров переименовал Министерство инфраструктуры в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и присоединил к нему Министерство развития общин и территорий. Возглавил новое ведомство Александр Кубраков, который был назначен на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.