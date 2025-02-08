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Более 10 млн грн убытка на закупках: будут судить экс-руководительницу Национального антидопингового центра

Киев  •  УНН

 • 715 просмотра

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Бывшая и.о. директора Национального антидопингового центра провела тендер на 42 млн грн с признаками фиктивности. Из-за завышения цен на оборудование государству нанесен ущерб на более 10 млн грн.

Киберполицейские разоблачили бывшую чиновницу на миллионных убытках для госбюджета. Чиновница провела закупку аппаратуры по завышенным ценам через тендер, условия которого были прописаны под конкретное предприятие с признаками фиктивности. Об этом информирует Киберполиция Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оперативники киберполиции и следователи Шевченковского управления полиции столицы разоблачили на растрате государственных средств чиновницу Национального антидопингового центра.

Установлено, что исполняющая обязанности директора центра совершила служебную халатность, проведя закупку по результатам тендера "Оборудование для определения пептидных гормонов, гормонов и белков" на сумму более 42 миллионов гривен, что значительно превышает среднерыночную стоимость. При этом, условия тендера были прописаны под заранее определенное предприятие с признаками фиктивности

- говорится в заметке.

Киберполицейские сообщили, что директором компании-победителя значится лицо, которое неоднократно привлекалось к уголовной ответственности за совершение мелких краж. Свою причастность к подписанию каких-либо документов в качестве руководителя предприятия мужчина отрицает.

В результате проведения товароведческой и экономической экспертиз установлено, что из-за завышения цен на оборудование государству был нанесен ущерб на более чем 10 миллионов гривен.

Осенью прошлого года правоохранители сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

- отметили в Киберполиции.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении бывшей чиновницы по указанной статье УКУ в январе этого года направлено в суд.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
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