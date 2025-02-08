Понад 10 млн грн збитку на закупівлях: судитимуть екскерівницю Національного антидопінгового центру
Київ • УНН
Колишня в.о. директора Національного антидопінгового центру провела тендер на 42 млн грн з ознаками фіктивності. Через завищення цін на обладнання державі завдано збитків на понад 10 млн грн.
Кіберполіцейські викрили колишню посадовицю на мільйонних збитках для держбюджету. Чиновниця провела закупівлю апаратури за завищеними цінами через тендер, умови якого були прописані під конкретне підприємство з ознаками фіктивності. Про це інформує Кіберполіція України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що оперативники кіберполіції та слідчі Шевченківського управління поліції столиці викрили на розтраті державних коштів посадовицю Національного антидопінгового центру.
Встановлено, що виконувачка обов’язків директора центру вчинила службову недбалість, провівши закупівлю за результатами тендеру "Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків" на суму понад 42 мільйони гривень, що значно перевищує середньоринкову вартість. При цьому, умови тендеру були прописані під заздалегідь визначене підприємство з ознаками фіктивності
Кіберполіцейські повідомили, що директором компанії-переможця значиться особа, яка неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення дрібних крадіжок. Свою причетність до підписання будь-яких документів у якості очільника підприємства чоловік заперечує.
У результаті проведення товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що через завищення цін на обладнання державі було завдано збитку на понад 10 мільйонів гривень.
Восени минулого року правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо колишньої посадовиці за вказаною статтею ККУ у січні цього року направлено до суду.
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Схема на 10 мільйонів: ділки через колцентри змушували пенсіонерів купувати БАДи07.02.25, 11:49 • 20290 переглядiв