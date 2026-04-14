Джей Ди Вэнс объяснил, почему США поддержали Виктора Орбана на выборах в Венгрии
УНН
Вице-президент США заявил о "защите" Орбаном американских компаний от Брюсселя. Вэнс также отметил роль премьера в урегулировании российско-украинской войны.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему официальный Вашингтон поддержал Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на FoxNews.
По словам Вэнса, Орбан был одним из немногих европейских лидеров, которые "осмелились противостоять бюрократии в Брюсселе".
Когда европейский бюрократ атакует американскую компанию, иногда единственным "нет", единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан
В начале апреля 2026 года Джей Ди Вэнс поехал в Венгрию, чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана во время парламентских выборов 12 апреля.
Впоследствии, во время совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште, Вэнс заявил, что Виктор Орбан сделал для урегулирования войны между россией и Украиной больше, чем любой другой лидер в Европе.
Также Джей Ди Вэнс заявил, что, по его словам, отдельные представители украинских спецслужб могли пытаться влиять на избирательные процессы в США и Венгрии.
В то же время власти Германии обвинили Джей Ди Вэнса в лицемерии и опровергли его обвинения во вмешательстве Брюсселя в выборы в Венгрии.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.