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Двое мужчин в суде в Киеве доказали, что состоят в брачных отношениях друг с другом

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Деснянский районный суд Киева установил факт совместного проживания одной семьей двух мужчин, один из которых является дипломатом в Израиле. Это решение позволит ему получить разрешение на воссоединение с партнером за границей.

Двое мужчин в суде в Киеве доказали, что состоят в брачных отношениях друг с другом

Деснянский районный суд Киева установил факт совместного проживания одной семьей двух мужчин, граждан Украины. Один из них находится за границей в командировке и пытается получить разрешение на воссоединение со своим партнером. Об этом УНН сообщает со ссылкой на определение суда.

Детали

Мужчины с 2013 года проживают вместе одной семьей, как партнеры. В 2021 году мужчины заключили брак в США и имеют свидетельство о браке, выданное Окружным секретарем Штата Юта.

Один из мужчин с 2024 года находится на дипломатической службе за границей в командировке в Израиле. Он первый секретарь Посольства Украины в Израиле.

В том же году дипломат обращался к Государственному секретарю МИД Украины, в котором просил направить его в долгосрочную командировку вместе со своим партнером.

Несмотря на то, что в определении суда не указываются фамилии и имена, согласно приведенным фактам речь идет о дипломате Зоряне Кисе, который является открытым геем и имеет многолетнего партнера Тимура Левчука.

Дипломат Кись получил ответ, что МИД не может признать и реализовать в сфере публично-правовых отношений однополый брак, как таковой, что противоречит закрепленному на сегодня в отечественном законодательстве понятию брака.

В результате мужчины решили обратиться в суд для признания факта наличия между ними брачных отношений.

В суде были допрошены свидетели, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут совместный быт, вместе покупают вещи, еду и приобрели автомобиль.

Также материалы дела содержат приложенные заявителем в подтверждение факта совместного проживания: фотографии с их церемонии бракосочетания, распечатанные с сайта издания "Украинская правда" статьи, в которых освещалось событие их бракосочетания, билеты на различные авиарейсы и страховой сертификат к туристическому ваучеру на их  имя, скриншоты из медицинских документаций, где они указывают друг друга как гражданский муж и жена.

Суд отметил, что хотя Семейный кодекс Украины действительно определяет брак как "семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния", однако есть нюансы.

Суд соглашается, что защита семьи в традиционном понимании является, в принципе, веским и законным основанием, которое может оправдать различное отношение по признаку сексуальной ориентации. Однако эта цель достаточно абстрактна, и для ее реализации можно использовать широкий спектр конкретных мер. Кроме того, концепция семьи неизбежно развивается, на что указывают изменения, которые она претерпела с момента принятия Конвенции (см. упомянутое решение по делу "Федотова и другие против России" (Fedotova and Others v. Russia), пункты 207 и 208). Суд уже устанавливал отсутствие оснований считать, что предоставление правового признания и защиты однополым парам, находящимся в стабильных и преданных отношениях, само по себе может навредить семьям, созданным традиционным способом, или поставить под угрозу их будущее или целостность. На самом деле признание однополых пар никоим образом не препятствует разнополым парам вступать в брак или создавать семью в соответствии с их представлением об этом понятии. В более широком смысле обеспечение прав однополых пар само по себе не означает ослабления прав других лиц или других пар (см. упомянутое решение по делу "Федотова и другие против России".

Относительно нетерпимости – Киевпрайд о законопроекте, который нужно принять для евроинтеграции Украины16.06.25, 13:11 • 2223 просмотра

Суд пришел к выводу, что разница в отношении в этом деле, которая заключалась в необоснованном отказе заявителям как однополой паре в любой форме правового признания и защиты по сравнению с разнополыми парами, составляет дискриминацию в отношении заявителей по признаку их сексуальной ориентации. Следовательно, была нарушена статья 14 Конвенции в сочетании со статьей 8 Конвенции (п. 81).

Таким образом, суд отметил, что правовая позиция ЕСПЧ свидетельствует о том, что фактические брачные отношения между лицами одного пола могут быть признаны, если есть доказательства совместного проживания, ведения совместного хозяйства и наличие взаимных обязанностей и прав. Это позволяет лицам одного пола получить правовую защиту своих семейных отношений.

Деснянский районный суд Киева отметил, что, учитывая изложенное выше и то, что семья и семейные отношения относятся к важнейшим сферам правового регулирования. Решение вопроса о принадлежности или непринадлежности лица к семье, установление факта существования семьи способны существенным образом повлиять на объем прав и обязанностей субъектов правоотношений. И именно поэтому суд пришел к выводу, что требования заявителя обоснованы, подтверждены надлежащими доказательствами и подлежат удовлетворению.

Установить факт совместного проживания одной семьей (фактических брачных отношений) между (Левчуком и Кисем – ред.) с 2013 года, по адресу проживания: Кися – ред.)

- постановил суд.

Ситуация с гражданским партнерством в Украине

В августе 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщала, что законопроект №5488, направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, в частности, к ветеранам и людям с инвалидностью, в парламенте не удается продвигать уже более 3 лет.

Одна из причин – в Верховной Раде остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы. Для исправления ситуации нужна правильная адвокация, поскольку сейчас задача – провести законопроект как минимум через первое чтение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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