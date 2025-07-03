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Двоє чоловіків у суді в Києві довели, що мають шлюбні відносини один з одним

Київ • УНН

 • 839 перегляди

Деснянський районний суд Києва встановив факт спільного проживання однією сім'єю двох чоловіків, один з яких є дипломатом в Ізраїлі. Це рішення дозволить йому отримати дозвіл на возз'єднання з партнером за кордоном.

Двоє чоловіків у суді в Києві довели, що мають шлюбні відносини один з одним

Деснянський районний суд Києва встановити факт спільного проживання однією сім`єю двох чоловіків, громадян України. Один з них перебуває за кордоном у відрядженні й намагається отримати дозвіл на возз'єднання зі своїм партнером. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.

Деталі

Чоловіки з 2013 року проживають разом однією сім`єю, як партнери. У 2021 році чоловіки уклали шлюб у США й мають свідоцтвом про шлюб, що видано Окружним секретарем Штату Юта.

Один з чоловіків з 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном у відрядженні в Ізраїлі. Він перший секретаря Посольства України в Ізраїлі.

Того ж року дипломат звертався до Державного секретаря МЗС України, в якому просив направити його у довготермінове відрядження разом із своїм партнером.

Попри те, що в ухвалі суду не вказують прізвища та імена, згідно з наведених фактів йдеться про дипломата Зоряна Кіся, який є відкритим геєм та має багаторічного партнера Тимура Левчука.

Дипломат Кісь отримав відповідь від, що МЗС не може визнати та реалізувати в сфері публічно-правових відносин одностатевий шлюб, як такий, що суперечить закріпленому на сьогодні у вітчизняному законодавстві поняття шлюбу.

В результаті чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності між ними шлюбних відносин.

В суді були допитані свідки, які розповіли, що чоловіки вже давно проживають разом, ведуть спільний побут, разом купують речі, їжу й придбали автомобіль.

Також матеріли справи містять додані заявником на підтвердження факту спільного проживання: фотокартки з їх церемонії одруження, роздруковані із сайту видання "Українська правда" статті, в яких висвітлювалась подія їх одруження, квитки на різноманітні авіарейси та страховий сертифікат до туристичного ваучеру на їх  ім`я, скріншоти з медичних документацій, де вони зазначають один одного як цивільний чоловік та дружина.

Суд зазначив, що хоча Сімейний кодекс України дійсно визначає шлюб як "сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрованого у органі державної реєстрації актів цивільного стану", проте є нюанси.

Суд погоджується, що захист сім`ї в традиційному розумінні є, у принципі, вагомою та законною підставою, яка може виправдати різне ставлення за ознакою сексуальної орієнтації. Однак ця мета досить абстрактна, і для її реалізації можна використовувати широкий спектр конкретних заходів. Крім того, концепція сім`ї неминуче розвивається, на що вказують зміни, яких вона зазнала з моменту прийняття Конвенції (див. згадане рішення у справі "Федотова та інші проти росії" (Fedotova and Others v. Russia), пункти 207 і 208). Суд уже встановлював відсутність підстав вважати, що надання правового визнання та захисту одностатевим парам, які перебувають у стабільних і відданих стосунках, саме собою може зашкодити сім`ям, створеним традиційним способом, або поставити під загрозу їхнє майбутнє чи цілісність. Насправді визнання одностатевих пар жодним чином не перешкоджає різностатевим парам одружуватися або створювати сім`ю відповідно до їхнього уявлення про це поняття. У більш широкому сенсі забезпечення прав одностатевих пар саме собою не означає послаблення прав інших осіб або інших пар (див. згадане рішення у справі "Федотова та інші проти росії".

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Суд дійшов висновку, що різниця у ставленні в цій справі, яка полягала в необґрунтованій відмові заявникам як одностатевій парі в будь-якій формі правового визнання та захисту у порівнянні з різностатевими парами, становить дискримінацію щодо заявників за ознакою їхньої сексуальної орієнтації. Отже, було порушено статтю 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 8 Конвенції (п. 81).

Таким суд зазначив, що правова позиція ЄСПЛ свідчить про те, що фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі можуть бути визнані, якщо є докази спільного проживання, ведення спільного господарства та наявність взаємних обов`язків і прав. Це дозволяє особам однієї статі отримати правовий захист своїх сімейних відносин.

Деснянський районний суд Києва зауважив, що зважаючи на викладене вище і те, що сім`я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання. Вирішення питання про належність чи неналежність особи до сім`ї, встановлення факту існування сім`ї здатні істотним чином вплинути на обсяг прав на обов`язків суб`єктів правовідносин. І саме тому суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню.

Встановити факт спільного проживання однією сім`єю (фактичних шлюбних відносин) між (Левчуком та Кісем – ред.) з 2013 року, за адресою проживання: Кіся – ред.)

- ухвалив суд.

Ситуація із цивільним партнерством в Україні

У серпні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомляла, що законопроєкт №5488, направлений на протидію будь-якій нетерпимості та мінімізацію проявів агресії, зокрема, до ветеранів і людей з інвалідністю, у парламенті не вдається рухати вже більше ніж 3 роки.

Одна з причин – у Верховній Раді залишаються люди, які вбачають у його ухваленні певні загрози. Для виправлення ситуації потрібна правильна адвокація, оскільки наразі завдання – провести законопроєкт як мінімум через перше читання.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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