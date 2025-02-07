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Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет - BILD

Две трети человечества находятся под властью мужчин старше 70 лет - BILD

Киев  •  УНН

 • 8159 просмотра

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5,4 млрд человек в мире находятся под властью мужчин старше 70 лет, что составляет 67,5% населения Земли. Женщины управляют только 28 странами, что охватывает около 5% мирового населения.

5.4 млрд жителей Земли находятся под властью мужчин старше 70 лет. Это две трети всего населения земного шара. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Во всем мире все больше политической власти оказывается в руках пожилых людей: США, Россия, Китай, Индия, Иран... Из примерно 8 млрд землян 5,4 млрд человек, то есть 67,5%, находится под властью мужчин старше 70 лет,

- говорится в сообщении.

Детали

На данный момент рекордсмен по возрасту Поль Бийя, президент Камеруна. Ему 91 год, и он занимает свою должность уже 42 года. При этом средний возраст в Камеруне чуть меньше 18 лет.

Женщинами руководят 380 миллионов человек, чуть менее 5% населения мира. Это всего 28 стран. Крупнейшие среди них - Мексика и Италия. Самая молодая женщина премьер-министр Криструн Фростадоттир (Исландия). Ей всего 36 лет.

Отмечается, что при анализе данных BILD считал правителем не номинальных глав государств, а тех, кто фактически принимает ключевые решения.

CDC отзывает научные работы из-за новой директивы Трампа по гендерной политике03.02.25, 09:43 • 30888 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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