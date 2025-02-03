CDC отзывает научные работы из-за новой директивы Трампа по гендерной политике

Центр США по контролю и профилактике заболеваний приказал отозвать все документы, которые рассматриваются для публикации во внешних научных журналах. Соответствующее решение связано с целью их будущего пересмотра администрацией Трампа.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) приказал отозвать новые научные работы с участием его исследователей. Приказы CDC отзываются во исполнение распоряжений президента США Трампа

Целью пересмотра является исключение формулировок в соответствии с указом президента Дональда Трампа, в котором говорится о том, что федеральное правительство будет признавать только два пола: мужской и женский.

Приказ об отзыве, о котором впервые сообщил Inside Medicine Substack, выходит за рамки первоначальной директивы от 21 января о том, что федеральные агентства здравоохранения приостанавливают свои собственные публичные коммуникации, чтобы позволить просмотр этих материалов назначенным Трампом лицам.

Приказ об отзыве в пятницу касается всех рукописей, написанных или написанных в соавторстве учеными CDC.

Эксперты по здравоохранению заявили, что эта отмена ставит под угрозу их способность удовлетворять все виды медицинских потребностей, поскольку это влияет на различные группы, включая ВИЧ-инфицированных и венерических заболеваний.

Мы не можем просто стереть или игнорировать определенные группы населения, когда дело доходит до предотвращения, лечения или исследования инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ. Я действительно надеюсь, что это не является целью этих приказов - сказал Карл Шмид, защитник и исполнительный директор Институт политики в отношении ВИЧ+ гепатита.

Редакторы научных журналов, в том числе American Journal of Public Health, поставили под сомнение законность этого шага.

«У нас есть авторское право. Автор больше не может вносить изменения», - сказал доктор Альфредо Морабиа, главный редактор AJPH.

Звучит невероятно, что это совместимо с Первой поправкой. Конституционное право было отменено. Как правительство может решить, какие слова журнал может использовать для описания научной реальности? Эту реальность нужно назвать - сказал он.

«Это пародия», - сказал в электронном письме доктор Карлос Дель Рио, главный редактор отдела ВИЧ/СПИД в NEJM Journal Watch Infectious Diseases

Напомним,

87 неправительственных организаций США подписали совместное письмо против назначения Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Слушания по его кандидатуре состоятся в Сенате 29 января.

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп