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У США закликають сенаторів не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я

У США закликають сенаторів не призначати Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 31244 перегляди

87 неурядових організацій США підписали спільного листа проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Слухання щодо його кандидатури відбудеться в Сенаті 29 січня.

У США понад 80 організацій планують у п'ятницю, 24 січня, виступити проти призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я США напередодні слухань у Сенаті наступного тижня щодо кандидатури Кеннеді-молодшого. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У США 87 неурядових організацій виступили проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Вони підписали спільного листа, в якому закликали оголосити про свою опозицію Кеннеді.

Зазначається, що цей лист сьогодні планують розіслати сотні сенаторів. У середу, 29 січня, у Сенаті відбудеться слухання щодо кандидатури Кеннеді на пост очільника Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США.

Серед організацій-підписантів – Спілка стурбованих вчених, Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення (NAACP) і Національна організація жінок.

Якщо Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить Департамент охорони здоров’я та соціальних служб, ми зіткнемося з брехнею та дезінформацією в безпрецедентних масштабах, які здатні зруйнувати століття прогресу в боротьбі з хворобами та зміцненні системи громадського здоров’я,

– йдеться у листі.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Дональд Трамп оголосив про призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я США. Новий очільник має протидіяти впливу фармацевтичних компаній та відновити "Золотий стандарт" досліджень.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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