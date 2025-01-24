В США призывают сенаторов не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения

В США более 80 организаций планируют в пятницу, 24 января, выступить против назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США накануне слушаний в Сенате на следующей неделе по поводу кандидатуры Кеннеди-младшего. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В США 87 неправительственных организаций выступили против назначения Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Они подписали совместное письмо, в котором призвали объявить о своей оппозиции Кеннеди.

Отмечается, что это письмо сегодня планируют разослать сотни сенаторов. В среду, 29 января, в Сенате состоятся слушания по кандидатуре Кеннеди на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб США.

Среди организаций-подписантов - Союз обеспокоенных ученых, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Национальная организация женщин.

Если Роберт Ф. Кеннеди-младший возглавит Департамент здравоохранения и социальных служб, мы столкнемся с ложью и дезинформацией в беспрецедентных масштабах, которые способны разрушить века прогресса в борьбе с болезнями и укреплении системы общественного здоровья,