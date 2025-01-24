В США призывают сенаторов не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
19:06 • 10779 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
17:43 • 33561 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
15:33 • 76564 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 110241 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 105785 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 108806 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 108114 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 142650 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 145879 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143396 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ляшко раскрыл план изменений в украинской медицине до 2030 года

Ляшко раскрыл план изменений в украинской медицине до 2030 года

24 января, 10:46 • 98802 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

24 января, 10:47 • 114474 просмотра
В Минздраве заявили о трудностях с набором студентов на медицинские специальности

В Минздраве заявили о трудностях с набором студентов на медицинские специальности

24 января, 11:00 • 71086 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

13:54 • 94245 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

15:14 • 62938 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

18:06 • 26525 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 110244 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 204374 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 171388 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 230324 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

19:06 • 10802 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

15:14 • 62938 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

13:54 • 94245 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

24 января, 10:47 • 114474 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 134209 просмотра
Актуальное
В США призывают сенаторов не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения

В США призывают сенаторов не назначать Кеннеди-младшего министром здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 8159 просмотра

Read in English

87 неправительственных организаций США подписали совместное письмо против назначения Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Слушания по его кандидатуре состоятся в Сенате 29 января.

В США более 80 организаций планируют в пятницу, 24 января, выступить против назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США накануне слушаний в Сенате на следующей неделе по поводу кандидатуры Кеннеди-младшего. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В США 87 неправительственных организаций выступили против назначения Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения. Они подписали совместное письмо, в котором призвали объявить о своей оппозиции Кеннеди.

Отмечается, что это письмо сегодня планируют разослать сотни сенаторов. В среду, 29 января, в Сенате состоятся слушания по кандидатуре Кеннеди на пост главы Департамента здравоохранения и социальных служб США.

Среди организаций-подписантов - Союз обеспокоенных ученых, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Национальная организация женщин.

Если Роберт Ф. Кеннеди-младший возглавит Департамент здравоохранения и социальных служб, мы столкнемся с ложью и дезинформацией в беспрецедентных масштабах, которые способны разрушить века прогресса в борьбе с болезнями и укреплении системы общественного здоровья,

- говорится в письме.

Напомним

В ноябре прошлого года Дональд Трамп объявил о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США. Новый глава должен противодействовать влиянию фармацевтических компаний и восстановить "Золотой стандарт" исследований.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы