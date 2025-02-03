CDC відкликає наукові роботи через нову директиву Трампа щодо гендерної політики

Центр США з контролю і профілактики захворювань наказав відкликати всі документи, які розглядаються для публікації в зовнішніх наукових журналах. Відповідне рішення пов'язане за метою їх майбутнього перегляду адміністрацією Трампа.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Центр США з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) наказав відкликати нові наукові роботи за участю його дослідників. Накази CDC відкликаються на виконання розпоряджень президента США Трампа

Метою перегляду є виключення формулювань відповідно до указу президента Дональда Трампа, в якому йдеться про те, що федеральний уряд визнаватиме лише дві статі: чоловічу та жіночу.

Наказ про відкликання, про який вперше повідомив Inside Medicine Substack, виходить за рамки початкової директиви від 21 січня про те, що федеральні агентства охорони здоров’я призупиняють свої власні публічні комунікації, щоб дозволити перегляд цих матеріалів призначеним Трампом особам.

Наказ про відкликання в п'ятницю стосується всіх рукописів, написаних або написаних у співавторстві вченими CDC.

Експерти з охорони здоров'я заявили, що це скасування ставить під загрозу їх здатність задовольняти всі види медичних потреб, оскільки це впливає на різні групи, включно з ВІЛ-інфікованими та венеричними захворюваннями.

Ми не можемо просто стерти або ігнорувати певні групи населення, коли справа доходить до запобігання, лікування або дослідження інфекційних захворювань, таких як ВІЛ. Я справді сподіваюся, що це не є метою цих наказів