CDC відкликає наукові роботи через нову директиву Трампа щодо гендерної політики
Київ • УНН
Центр США з контролю захворювань наказав відкликати всі наукові роботи для перегляду згідно з указом Трампа про визнання лише двох статей. Експерти та редактори наукових журналів критикують це рішення як неконституційне.
Центр США з контролю і профілактики захворювань наказав відкликати всі документи, які розглядаються для публікації в зовнішніх наукових журналах. Відповідне рішення пов'язане за метою їх майбутнього перегляду адміністрацією Трампа.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Центр США з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention) наказав відкликати нові наукові роботи за участю його дослідників. Накази CDC відкликаються на виконання розпоряджень президента США Трампа
Метою перегляду є виключення формулювань відповідно до указу президента Дональда Трампа, в якому йдеться про те, що федеральний уряд визнаватиме лише дві статі: чоловічу та жіночу.
Наказ про відкликання, про який вперше повідомив Inside Medicine Substack, виходить за рамки початкової директиви від 21 січня про те, що федеральні агентства охорони здоров’я призупиняють свої власні публічні комунікації, щоб дозволити перегляд цих матеріалів призначеним Трампом особам.
Наказ про відкликання в п'ятницю стосується всіх рукописів, написаних або написаних у співавторстві вченими CDC.
Експерти з охорони здоров'я заявили, що це скасування ставить під загрозу їх здатність задовольняти всі види медичних потреб, оскільки це впливає на різні групи, включно з ВІЛ-інфікованими та венеричними захворюваннями.
Ми не можемо просто стерти або ігнорувати певні групи населення, коли справа доходить до запобігання, лікування або дослідження інфекційних захворювань, таких як ВІЛ. Я справді сподіваюся, що це не є метою цих наказів
Редактори наукових журналів, у тому числі American Journal of Public Health, поставили під сумнів законність цього кроку.
"Ми маємо авторське право. Автор більше не може вносити зміни", - сказав доктор Альфредо Морабіа, головний редактор AJPH.
Звучить неймовірно, що це сумісно з Першою поправкою. Конституційне право було скасовано. .. Як уряд може вирішити, які слова журнал може використовувати для опису наукової реальності? Цю реальність потрібно назвати
"Це пародія", - сказав в електронному листі доктор Карлос Дель Ріо, головний редактор відділу ВІЛ/СНІД у NEJM Journal Watch Infectious Diseases.
Нагадаємо
87 неурядових організацій США підписали спільного листа проти призначення Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Слухання щодо його кандидатури відбудеться в Сенаті 29 січня.
США запланували зустрічі та переговори з Україною, росією та іншими сторонами - Трамп03.02.25, 04:57 • 113071 перегляд