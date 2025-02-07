Дві третини людства перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років - BILD

5.4 млрд жителів Землі перебувають під владою чоловіків віком понад 70 років. Це дві третини всього населення земної кулі. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

У всьому світі все більше політичної влади опиняється в руках людей похилого віку: США, росія, Китай, Індія, Іран... З приблизно 8 млрд землян 5,4 млрд людей, тобто 67,5%, перебуває під владою чоловіків старше 70 років, - йдеться у повідомленні.

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На цей час рекордсмен за віком Поль Бійя, президент Камеруну. Йому 91 рік, і він обіймає свою посаду вже 42 роки. При цьому середній вік у Камеруні трохи менше як18 років.

Жінками керується 380 млн людей, трохи менше ніж 5% населення світу. Це лише 28 країн. Найбільші серед них – Мексика та Італія. Наймолодша жінка прем'єр-міністр Кріструн Фростадоттир (Ісландія). Їй лише 36 років.

Зазначається, що при аналізі даних BILD вважав правителем не номінальних глав держав, а тих, хто фактично ухвалює ключові рішення.

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