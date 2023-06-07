ГСЧС: информации о жертвах после подрыва Каховской ГЭС нет

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"У нас нет информации сейчас о гибели людей, о пострадавших, эвакуация идет", - сообщил спикер ГСЧС.

По его словам, на данный момент эвакуированы более 1450 человек.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.