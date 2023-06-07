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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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ГСЧС: информации о жертвах после подрыва Каховской ГЭС нет

Киев • УНН

 • 75229 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. После подрыва Каховской ГЭС и начала подтоплений информации о жертвах нет, сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона, передает УНН.

ГСЧС: информации о жертвах после подрыва Каховской ГЭС нет

Цитата

"У нас нет информации сейчас о гибели людей, о пострадавших, эвакуация идет", - сообщил спикер ГСЧС.

По его словам, на данный момент эвакуированы более 1450 человек.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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