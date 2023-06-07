ДСНС: інформації про жертв після підриву Каховської ГЕС немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС і початку підтоплень інформації про жертв немає, повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"У нас немає інформації зараз про загибель людей, про постраждалих, евакуація іде", - повідомив речник ДСНС.
За його словами, наразі евакуйовано понад 1450 осіб.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.