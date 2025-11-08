Довезем всех, как всегда: в УЗ отреагировали на сообщения о "сокращении поездов" на Полтавщине после атаки рф
Киев • УНН
Укрзализныця отрицает сокращение движения поездов на Полтавщине, несмотря на повреждение инфраструктуры. Компания уверяет, что движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура восстанавливается.
В Укрзализныце отреагировали на "апокалиптические фото" с Полтавщины и запугивание украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе. В компании уверяют - движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - "гарантируем, что довезем всех, как всегда", передает УНН.
Телеграм-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе. Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания - например, по требованию ОВА - только на официальных каналах УЗ!
В УЗ также рассказали о ситуации "по состоянию на сейчас": выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках - прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлена электротяга, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.
В частности, даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезем всех, как всегда. Следить за задержками можно традиционно на портале uz-vezemo. Сохраняем спокойствие, концентрацию и продолжаем движение
Напомним
Из-за атаки рф на Полтавскую область повреждена железнодорожная инфраструктура, отсутствует электроснабжение и контактная сеть на нескольких участках. Это привело к существенным задержкам ряда поездов дальнего следования и пригородных рейсов на Полтавщине и Харьковщине.