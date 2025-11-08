ukenru
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 12703 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 36153 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 64626 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 79027 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 107183 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 89511 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 72979 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25877 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 72053 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Довезем всех, как всегда: в УЗ отреагировали на сообщения о "сокращении поездов" на Полтавщине после атаки рф

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Укрзализныця отрицает сокращение движения поездов на Полтавщине, несмотря на повреждение инфраструктуры. Компания уверяет, что движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура восстанавливается.

Довезем всех, как всегда: в УЗ отреагировали на сообщения о "сокращении поездов" на Полтавщине после атаки рф

В Укрзализныце отреагировали на "апокалиптические фото" с Полтавщины и запугивание украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе. В компании уверяют - движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - "гарантируем, что довезем всех, как всегда", передает УНН.

Телеграм-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев "сокращениями поездов и ограничениями движения" в регионе. Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решения для сохранения движения после каждой такой атаки. Подчеркиваем: любая информация об изменениях расписания - например, по требованию ОВА - только на официальных каналах УЗ! 

- говорится в сообщении.

В УЗ также рассказали о ситуации "по состоянию на сейчас": выведено достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках - прежде всего это касается Полтавщины. Обесточенные участки постепенно запитываются, от Гребенки до Полтавы уже восстановлена электротяга, движение всех поездов сохраняется, а инфраструктура ремонтируется - железнодорожники делают для этого все.

В частности, даже Интерсити+ №712 Киев-Гусаровка (Краматорское направление) сейчас следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом. Гарантируем, что довезем всех, как всегда. Следить за задержками можно традиционно на портале uz-vezemo. Сохраняем спокойствие, концентрацию и продолжаем движение 

- резюмировали в компании.

Атака рф на железную дорогу: существенно задерживается ряд поездов08.11.25, 09:12 • 2360 просмотров

Напомним

Из-за атаки рф на Полтавскую область повреждена железнодорожная инфраструктура, отсутствует электроснабжение и контактная сеть на нескольких участках. Это привело к существенным задержкам ряда поездов дальнего следования и пригородных рейсов на Полтавщине и Харьковщине.

Антонина Туманова

