Довеземо всіх, як завжди: в УЗ відреагували на повідомлення про "скорочення поїздів" на Полтавщині після атаки рф

ukenru
14:50 • 5224 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 14925 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 38045 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68243 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 80920 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110380 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91330 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73145 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25890 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 72255 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генштаб ЗСУ зафіксував впродовж доби 181 бойове зіткнення8 листопада, 07:06 • 3422 перегляди
США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 7682 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 22154 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп10:43 • 25033 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 27301 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 68244 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 110381 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 91331 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 73145 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 48212 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Раян Ґослінґ
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 1672 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 29489 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 80919 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 35381 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 43792 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Довеземо всіх, як завжди: в УЗ відреагували на повідомлення про "скорочення поїздів" на Полтавщині після атаки рф

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Укрзалізниця заперечує скорочення руху поїздів на Полтавщині, незважаючи на пошкодження інфраструктури. Компанія запевняє, що рух усіх поїздів зберігається, а інфраструктура відновлюється.

Довеземо всіх, як завжди: в УЗ відреагували на повідомлення про "скорочення поїздів" на Полтавщині після атаки рф

В Укрзалізниці відреагували на "апокаліптичні фото" з Полтавщини та залякування українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні. У компанії запевняють - рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - "гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", передає УНН.

Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні. Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки. Наголошуємо: будь-яка інформація про зміни розкладу - наприклад, за вимогою ОВА - тільки на офіційних каналах УЗ! 

- йдеться у повідомленні.

В УЗ також розповіли про ситуацію "станом на зараз": виведено достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках - насамперед це стосується Полтавщини. Знеструмлені ділянки поступово заживлюються, від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - залізничники роблять для цього все.

Зокрема навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом. Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди. Слідкувати за затримками можна традиційно на порталі uz-vezemo. Зберігаємо спокій, концентрацію та продовжуємо рух 

- резюмували в комапнії.

Атака рф на залізницю: суттєво затримується низка поїздів08.11.25, 09:12 • 2368 переглядiв

Нагадаємо

Через атаку рф на Полтавську область пошкоджено залізничну інфраструктуру, відсутнє електропостачання та контактна мережа на кількох ділянках. Це призвело до суттєвих затримок низки потягів далекого сполучення та приміських рейсів на Полтавщині та Харківщині.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блогери
Електроенергія
Харківська область
Полтавська область
Україна
Полтава
Київ