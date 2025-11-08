Довеземо всіх, як завжди: в УЗ відреагували на повідомлення про "скорочення поїздів" на Полтавщині після атаки рф

В Укрзалізниці відреагували на "апокаліптичні фото" з Полтавщини та залякування українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні. У компанії запевняють - рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - "гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди", передає УНН.

Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців "скороченнями поїздів та обмеженнями руху" в регіоні. Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки. Наголошуємо: будь-яка інформація про зміни розкладу - наприклад, за вимогою ОВА - тільки на офіційних каналах УЗ! - йдеться у повідомленні.

В УЗ також розповіли про ситуацію "станом на зараз": виведено достатньо резервних тепловозів на знеструмлених ділянках - насамперед це стосується Полтавщини. Знеструмлені ділянки поступово заживлюються, від Гребінки до Полтави вже відновлено електротягу, рух всіх поїздів зберігається, а інфраструктура ремонтується - залізничники роблять для цього все.

Зокрема навіть Інтерсіті+ №712 Київ-Гусарівка (Краматорський напрямок) зараз слідує під резервним тепловозом, а подальше сполучення вже організовано підмінним рухомим складом. Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди. Слідкувати за затримками можна традиційно на порталі uz-vezemo. Зберігаємо спокій, концентрацію та продовжуємо рух - резюмували в комапнії.

Атака рф на залізницю: суттєво затримується низка поїздів

Нагадаємо

Через атаку рф на Полтавську область пошкоджено залізничну інфраструктуру, відсутнє електропостачання та контактна мережа на кількох ділянках. Це призвело до суттєвих затримок низки потягів далекого сполучення та приміських рейсів на Полтавщині та Харківщині.