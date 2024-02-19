Доверие к системе обеспечения ВСУ продуктами питания возрастет, если заказы будут выполнять компании, которые известны обществу - ГОТ
Киев • УНН
В ГОТ считают, что доверие к системе обеспечения ВСУ продуктами питания возрастет, если заказы будут выполнять компании, которые известны обществу
Доверие людей к системе тылового обеспечения ВСУ, в частности и к поставкам продуктов питания, будет расти, если заказы будут выполнять известные на рынке компании. Такое мнение озвучил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов во время конференции Forbes Ukraine AgriFood, пишет УНН.
По его словам, государственное предприятие ведет открытый диалог с рынком, устанавливает понятные и предсказуемые правила для лучшего обеспечения ВСУ и пытается привлечь к поставке продуктов питания в армию известные компании.
"Мы стремимся законтрактовать реальные компании с известным именем, которые смогут обеспечить надлежащие поставки продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Во-первых, они имеют достаточно способности для выполнения заказов. Во-вторых, мы убеждены, что доверие к системе тылового обеспечения ВСУ увеличится, если его будут выполнять те игроки рынка, которые хорошо знакомы обществу", - отметил Арсен Жумадилов, гендиректор ГОТ во время конференции Forbes Ukraine AgriFood.
Гендиректор ГОТ добавил, что сейчас ожидаемая стоимость на товары при объявлении тендера установлена на таком уровне, что поставщики не будут работать "в ноль".
Напомним
После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.
За этой информационной атакой могут стоять фирма, которая уже попадала в скандалы с тендерами на питание для ВСУ, и лично государственный предатель виктор медведчук.
Военный эксперт Михаил Жирохов убежден, что фирмы, которые занимаются поставками продуктов питания в ВСУ еще со времен беглого президента виктора януковича, любые попытки установить честные правила игры в этой сфере воспринимают как удар по своему монопольному положению. И чтобы сохранить свои позиции, прибегают к различным методам давления.
"Дело в том, что закупки продуктов для армии, они всегда были, скажем так, потенциально коррупционными. И со временем там сформировалась определенная структура, определенная мафия - фирмы, которые были поставщиками продуктов, начиная со времен януковича. И любые изменения на этом рынке, изменения к лучшему, они воспринимают как удар по их монополии, поэтому используют в том числе и вбросы через СМИ. Разнонаправленные вбросы, которые подрывают от общества доверие к этой структуре, которая только формируется ("Государственный оператор тыла" - ред.). Нужно смотреть, кому это выгодно. А выгодно это точно не армии и не обществу", - отметил Жирохов в эксклюзивном комментарии УНН.
"Государственный оператор тыла": презентация состоялась, что дальше26 декабря 2023, 07:45 • 644795 просмотров
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