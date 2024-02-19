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Довіра до системи забезпечення ЗСУ продуктами харчування зросте, якщо замовлення виконуватимуть компанії, які відомі суспільству - ДОТ

Довіра до системи забезпечення ЗСУ продуктами харчування зросте, якщо замовлення виконуватимуть компанії, які відомі суспільству - ДОТ

Київ • УНН

 • 46891 перегляди

У ДОТ вважають, що довіра до системи забезпечення ЗСУ продуктами харчування зросте, якщо замовлення виконуватимуть компанії, які відомі суспільству

Довіра людей до системи тилового забезпечення ЗСУ, зокрема й до постачання продуктів харчування, буде зростати, якщо замовлення виконуватимуть відомі на ринку компанії. Таку думку озвучив гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов під час конференції Forbes Ukraine AgriFood, пише УНН.

За його словами, державне підприємство веде відкритий діалог з ринком, встановлює зрозумілі та передбачувані правила для кращого забезпечення ЗСУ та намагається залучити до постачання продуктів харчування в армію відомі компанії.

"Ми прагнемо законтрактувати реальні компанії з відомим ім'ям, які зможуть забезпечити належне постачання продуктів харчування для Збройних сил України. По-перше, вони мають достатньо спроможності для виконання замовлень. По-друге, ми переконані, що довіра до системи тилового забезпечення ЗСУ збільшиться, якщо його виконуватимуть ті гравці ринку, які добре знайомі суспільству", - зазначив Арсен Жумаділов.

Гендиректор ДОТ додав, що наразі очікувана вартість на товари при оголошенні тендеру встановлена на такому рівні, що постачальники не будуть працювати "в нуль".

Нагадаємо

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочался "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

За цієї інформаційною атакою можуть стояти фірма, яка вже потрапляла у скандали із тендерами на харчування для ЗСУ, і особисто державний зрадник віктор медведчук.

Військовий експерт Михайло Жирохов переконаний, що фірми, які займаються постачанням продуктів харчування до ЗСУ ще з часів президента-втікача віктора януковича, будь-які спроби встановити чесні правила гри у цій сфері сприймають як удар по своєму монопольному становищу. І аби зберегти свої позиції, вдаються до різноманітних методів тиску. 

"Річ у тім, що закупівлі продуктів для армії, вони завжди були, скажімо так, потенційно корупційними. І з часом там сформувалася певна структура, певна мафія – фірми, які були постачальниками продуктів, починаючи з часів януковича. І будь-які зміни на цьому ринку, зміни на краще, вони сприймають як удар по їх монополії, тому використовують в тому числі і вкиди через ЗМІ. Різнонаправлені вкиди, які підривають від суспільства довіру до цієї структури, яка тільки формується ("Державний оператор тилу" - ред.). Потрібно дивитися, кому це вигідно. А вигідно це точно не армії і не суспільству", - зазначив Жирохов в ексклюзивному коментарі УНН.

"Державний оператор тилу": презентація відбулася, що далі26.12.23, 09:45 • 645081 перегляд

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