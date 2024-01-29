Достройка ХАЭС сделает эту станцию мощнее Запорожской АЭС - министр энергетики

Строительство еще четырех блоков на Хмельницкой АЭС, два из которых - по современной американской технологии AP1000, начнется в 2024 году. В результате Хмельницкая АЭС станет мощнее Запорожской АЭС. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает УНН.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет крупнейшей в Европе и даже больше по мощности, чем Запорожская АЭС - сказал он.

Глава Минэнерго напомнил, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно, и готовность 3-го энергоблока на сегодня является достаточно высокой.

При этом достройка ХАЭС рассматривается правительством, как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС, поскольку после возвращения контроля над ЗАЭС потребуется время на обследование оборудования и выяснение его состояния.

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

По словам Галущенко, строительство новых реакторов потребует времени, и быстрее всего может быть введен в эксплуатацию 3-й энергоблок ХАЭС - примерно за 2,5 года. Он рассказал, что проекты строительства 3-го и 4-го блоков ХАЭС по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000 украинская сторона ведет в тесном сотрудничестве с американской компанией Westinghouse.

Он сообщил, что АР1000 - это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Министр подчеркнул, что это американский тип реактора, технология которого предусматривает новые подходы к безопасности. Например, в случае обесточивания реактор перейдет на резервное питание от дизель-генератора, а если генератор тоже получит повреждение, то АР1000 сможет функционировать еще 72 часа без риска аварии.

Галущенко сообщил, когда Украина планирует начать строительство крупных блоков для АЭС