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Добудова ХАЕС зробить цю станцію потужнішою за Запорізьку АЕС – міністр енергетики

Добудова ХАЕС зробить цю станцію потужнішою за Запорізьку АЕС – міністр енергетики

Київ • УНН

 • 30272 перегляди

Герман Галущенко розповів про плани про добудову ХАЕС, яке почнеться у 2024 році. Планується, що ХАЕС отримає 4 нових енергоблоки, в тому числі 2 енергоблоки за американською технологією AP1000. Після завершення будівництва Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною станцією в Європі.

Будівництво ще чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000, розпочнеться у 2024 році. У результаті Хмельницька АЕС стане потужнішою за Запорізьку АЕС. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє УНН.

Із тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС

- сказав він.

Глава Міненерго нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

При цьому добудова ХАЕС розглядається урядом, як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС, оскільки після повернення контролю над ЗАЕС буде потрібен час на обстеження обладнання та з'ясування його стану.

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За словами Галущенка, будівництво нових реакторів потребуватиме часу, і найскоріше може бути введено в експлуатацію 3-й енергоблок ХАЕС - приблизно за 2,5 роки. Він розповів, що проекти будівництва 3-го та 4-го блоків ХАЕС за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000 українська сторона веде у тісній співпраці з американською компанією Westinghouse.

Він повідомив, що АР1000 - це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Міністр підкреслив, що це американський тип реактора, технологія якого передбачає нові підходи до безпеки. Наприклад, у разі знеструмлення реактор перейде на резервне живлення від дизель-генератора, а якщо генератор теж зазнає пошкодження, то АР1000 зможе функціонувати ще 72 години без ризику аварії.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
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