Донецкая область: более 4000 вражеских ударов, войска рф разрушили больницу и повредили перинатальный центр в Покровске
Киев • УНН
За сутки рф нанесла более 4000 ударов по 9 населенным пунктам Донецкой области, поврежден 61 гражданский объект. В Покровске разрушена больница и поврежден перинатальный центр. В области пострадали трое мирных жителей.
В Покровске Донецкой области из-за вражеских обстрелов разрушена больница, поврежден перинатальный центр, за минувшие сутки в регионе более 4 тысяч ударов рф, три человека пострадали, сообщили в ГУНП в области и в Покровской МВА в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Детали
«Более 4 тысяч ударов нанесла россия по Донецкой области за сутки - три человека получили ранения», - сообщили в полиции.
Под ударом, как отмечается, находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Покровск, поселок Дробышево, села Иванополье, Екатериновка, Сергеевка, Стародубовка, Стенки. Поврежден 61 гражданский объект, из них 41 жилой дом.
Покровск россияне атаковали 8 раз: авиабомбами «ФАБ-250», РСЗО «Смерч», дронами, артиллерией. Ранены два гражданских лица, разрушениям подверглись 7 многоквартирных домов, 2 больницы, церковь, гражданский грузовик
По данным Покровской МВА, в результате обстрелов в Покровске за прошедшие сутки разрушено здание больницы, повреждено религиозное сооружение УПЦ МП, здание психоневрологического интерната, перинатального центра. Информация о пострадавших не поступала.
Также, по данным полиции, разрушения и пострадавшие зафиксированы:
- В Катериновке Краматорского района - один раненый и три поврежденных частных дома.
- В результате попадания бомб «ФАБ-250» в Дробышево повреждены 4 частных дома, в Стародубовке Николаевской громады - 10 домохозяйств.
- Константиновку враг накрыл из артиллерии - повреждены многоквартирный и 4 частных дома, админздание, автостанция, магазин, автомобили, газопровод, 6 ЛЭП. В Иванополье - 7 поврежденных домов, в Стенках - три.
- На Сергеевку Удачненской громады оккупанты сбросили авиабомбу мощностью 500 кг - повредили два частных дома и объект инфраструктуры.
«Кроме того, установлена информация о двух гражданских лицах, погибших в Северске 30 января», - отметили в полиции.
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