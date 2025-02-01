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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: более 4000 вражеских ударов, войска рф разрушили больницу и повредили перинатальный центр в Покровске

Донецкая область: более 4000 вражеских ударов, войска рф разрушили больницу и повредили перинатальный центр в Покровске

Киев  •  УНН

 • 8244 просмотра

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За сутки рф нанесла более 4000 ударов по 9 населенным пунктам Донецкой области, поврежден 61 гражданский объект. В Покровске разрушена больница и поврежден перинатальный центр. В области пострадали трое мирных жителей.

В Покровске Донецкой области из-за вражеских обстрелов разрушена больница, поврежден перинатальный центр, за минувшие сутки в регионе более 4 тысяч ударов рф, три человека пострадали, сообщили в ГУНП в области и в Покровской МВА в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«Более 4 тысяч ударов нанесла россия по Донецкой области за сутки - три человека получили ранения», - сообщили в полиции.

Под ударом, как отмечается, находились 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Покровск, поселок Дробышево, села Иванополье, Екатериновка, Сергеевка, Стародубовка, Стенки. Поврежден 61 гражданский объект, из них 41 жилой дом.

Покровск россияне атаковали 8 раз: авиабомбами «ФАБ-250», РСЗО «Смерч», дронами, артиллерией. Ранены два гражданских лица, разрушениям подверглись 7 многоквартирных домов, 2 больницы, церковь, гражданский грузовик

- сообщили в полиции.

По данным Покровской МВА, в результате обстрелов в Покровске за прошедшие сутки разрушено здание больницы, повреждено религиозное сооружение УПЦ МП, здание психоневрологического интерната, перинатального центра. Информация о пострадавших не поступала.

Также, по данным полиции, разрушения и пострадавшие зафиксированы:

  • В Катериновке Краматорского района - один раненый и три поврежденных частных дома.
  • В результате попадания бомб «ФАБ-250» в Дробышево повреждены 4 частных дома, в Стародубовке Николаевской громады - 10 домохозяйств.
  • Константиновку враг накрыл из артиллерии - повреждены многоквартирный и 4 частных дома, админздание, автостанция, магазин, автомобили, газопровод, 6 ЛЭП. В Иванополье - 7 поврежденных домов, в Стенках - три.
  • На Сергеевку Удачненской громады оккупанты сбросили авиабомбу мощностью 500 кг - повредили два частных дома и объект инфраструктуры.

«Кроме того, установлена информация о двух гражданских лицах, погибших в Северске 30 января», - отметили в полиции.

В Донецкой области нацгвардейцы закрепили украинский флаг на контролируемой оккупантами вышке30.01.25, 13:36 • 22161 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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bm-30-smerchBM-30 Smerch
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