В Донецкой области нацгвардейцы закрепили украинский флаг на контролируемой оккупантами вышке
Киев • УНН
Пилоты бригады «Червона Калина» с помощью дрона закрепили украинский флаг на вышке на оккупированной территории Донецкой области. Этот символический жест демонстрирует несокрушимость украинского духа и уверенность в победе.
В Донецкой области пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица» в Telegram, пишет УНН.
Детали
Под покровом ночи пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!
Нацгвардейцы таким образом продемонстрировали, что украинская земля будет освобождена, а оккупанты - временное явление.
И этот жест - больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом
«Теперь украинский флаг сияет в Донецкой области, напоминая, что земля, воля и Победа наши! Преданность делу, креативность и несокрушимость помогают нашим героям одерживать победу даже в самых тяжелых условиях»
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