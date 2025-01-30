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В Донецкой области нацгвардейцы закрепили украинский флаг на контролируемой оккупантами вышке

В Донецкой области нацгвардейцы закрепили украинский флаг на контролируемой оккупантами вышке

Киев  •  УНН

 • 8521 просмотра

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Пилоты бригады «Червона Калина» с помощью дрона закрепили украинский флаг на вышке на оккупированной территории Донецкой области. Этот символический жест демонстрирует несокрушимость украинского духа и уверенность в победе.

В Донецкой области пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица» в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Под покровом ночи пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!

- говорится в сообщении.

Нацгвардейцы таким образом продемонстрировали, что украинская земля будет освобождена, а оккупанты - временное явление.

И этот жест - больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом

- подчеркнули ОСУВ «Хортица».

«Теперь украинский флаг сияет в Донецкой области, напоминая, что земля, воля и Победа наши! Преданность делу, креативность и несокрушимость помогают нашим героям одерживать победу даже в самых тяжелых условиях»  

Сырский представил Драпатого как нового командующего ОСГВ "Хортица" и поставил задачи29.01.25, 12:19 • 21780 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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