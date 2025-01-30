В Донецкой области нацгвардейцы закрепили украинский флаг на контролируемой оккупантами вышке

В Донецкой области пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица» в Telegram, пишет УНН.

Детали

Под покровом ночи пилоты бригады «Червона Калина» Национальной гвардии Украины с помощью дрона закрепили флаг Украины на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!