Сырский представил Драпатого как нового командующего ОСУВ «Хортица» и поставил задачи
Киев • УНН
Михаил Драпатий назначен новым командующим ОСУВ «Хортица», заменив Андрея Гнатова. Предыдущий командующий продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», кем стал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатий. Об этом Головко сообщил в своем Telegram-канале в среду, передает УНН.
Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» - командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого
Предыдущий командующий Андрей Гнатов продолжит службу на новой должности.
«Поблагодарил за работу в ОСУВ «Хортица» генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины», - отметил Сырский.
По словам Главнокомандующего, враг сосредотачивает наибольшие силы именно на направлениях, входящих в операционную зону ОСУВ «Хортица».
«Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе», - указал Сырский.
Ранее
Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».