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Сырский представил Драпатого как нового командующего ОСУВ «Хортица» и поставил задачи

Сырский представил Драпатого как нового командующего ОСУВ «Хортица» и поставил задачи

Киев  •  УНН

 • 2603 просмотра

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Михаил Драпатий назначен новым командующим ОСУВ «Хортица», заменив Андрея Гнатова. Предыдущий командующий продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», кем стал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатий. Об этом Головко сообщил в своем Telegram-канале в среду, передает УНН

Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» - командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого

- написал Сырский.

Предыдущий командующий Андрей Гнатов продолжит службу на новой должности.

«Поблагодарил за работу в ОСУВ «Хортица» генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины», - отметил Сырский.

По словам Главнокомандующего, враг сосредотачивает наибольшие силы именно на направлениях, входящих в операционную зону ОСУВ «Хортица».

«Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках. Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе», - указал Сырский.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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