Сирський представив Драпатого як нового командувача ОСУВ "Хортиця" і поставив завдання

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ким став командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий. Про це Головком повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, передає УНН.

Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого - написав Сирський.

Попередній командувач Андрій Гнатов продовжить службу на новій посаді.

"Подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України", - зазначив Сирський.

За словами Головнокомандувача, ворог зосереджує найбільші сили саме на напрямках, що входять до операційної зони ОСУВ "Хортиця".

"Наше завдання - тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом", - вказав Сирський.

Раніше

Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".