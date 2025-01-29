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Сирський представив Драпатого як нового командувача ОСУВ "Хортиця" і поставив завдання

Сирський представив Драпатого як нового командувача ОСУВ "Хортиця" і поставив завдання

Київ • УНН

 • 24205 перегляди

Михайло Драпатий призначений новим командувачем ОСУВ "Хортиця", замінивши Андрія Гнатова. Попередній командувач продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ким став командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий. Про це Головком повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, передає УНН

Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого

- написав Сирський.

Попередній командувач Андрій Гнатов продовжить службу на новій посаді.

"Подякував за роботу в ОСУВ "Хортиця" генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України", - зазначив Сирський.

За словами Головнокомандувача, ворог зосереджує найбільші сили саме на напрямках, що входять до операційної зони ОСУВ "Хортиця".

"Наше завдання - тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом", - вказав Сирський.

Раніше

Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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