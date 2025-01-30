На Донеччині нацгвардійці закріпили український прапор на контрольованій окупантами вишці

На Донеччині пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram, пише УНН.

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Під покровом ночі пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг — символ незламної волі та боротьби! - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці таким чином продемонстрували, що українська земля буде звільнена, а окупанти — тимчасове явище.

І цей жест — більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом - підкреслили ОСУВ «Хортиця».

"Тепер український стяг сяє на Донеччині, нагадуючи, що земля, воля та Перемога наші! Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах"

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