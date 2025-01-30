На Донеччині нацгвардійці закріпили український прапор на контрольованій окупантами вишці
Київ • УНН
Пілоти бригади "Червона Калина" за допомогою дрона закріпили український прапор на вишці на окупованій території Донеччини. Цей символічний жест демонструє незламність українського духу та впевненість у перемозі.
На Донеччині пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" в Telegram, пише УНН.
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Під покровом ночі пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України за допомогою дрону закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг — символ незламної волі та боротьби!
Нацгвардійці таким чином продемонстрували, що українська земля буде звільнена, а окупанти — тимчасове явище.
І цей жест — більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом
"Тепер український стяг сяє на Донеччині, нагадуючи, що земля, воля та Перемога наші! Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах"
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