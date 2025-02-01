Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

У Покровську на Донеччині через ворожі обстріли зруйновано лікарню, пошкоджено перинатальний центр, за минулу добу в регіоні понад 4 тисячі ударів рф, троє людей постраждали, повідомили у ГУНП в області та у Покровській МВА у суботу у соцмережах, пише УНН.

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"Понад 4 тисячі ударів завдала росія по Донеччині за добу – троє людей зазнали поранень", - повідомили у поліції.

Під ударом, як зазначається, перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Дробишеве, села Іванопілля, Катеринівка, Сергіївка, Стародубівка, Стінки. Пошкоджено 61 цивільний об’єкт, з них 41 житловий будинок.

Покровськ росіяни атакували 8 разів: авіабомбами "ФАБ-250", РСЗВ "Смерч", дронами, артилерією. Поранено двох цивільних осіб, руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, 2 лікарні, церкву, цивільну вантажівку - повідомили у поліції.

За даними Покровської МВА, внаслідок обстрілів у Покровську минулої доби зруйновано будівлю лікарні, пошкоджено релігійну споруду УПЦ МП, будівлю психоневрологічного інтернату, перинатального центру. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також, за даними поліції, руйнування та постраждалі зафіксовано:

У Катеринівці Краматорського району - один поранений і три пошкоджених приватних будинки.

Внаслідок влучання бомб «ФАБ-250» у Дробишевому пошкоджено 4 приватних будинки, у Стародубівці Миколаївської громади – 10 домогосподарств.

Костянтинівку ворог накрив з артилерії – пошкоджено багатоквартирний і 4 приватних будинки, адмінбудівлю, автостанцію, магазин, автомобілі, газопровід, 6 ЛЕП. В Іванопіллі – 7 пошкоджених осель, в Стінках – три.

На Сергіївку Удачненської громади окупанти скинули авіабомбу потужністю 500 кг – пошкодили два приватних будинки та об’єкт інфраструктури.

"Крім того, встановлено інформацію про двох цивільних осіб, які загинули в Сіверську 30 січня", - зазначили у поліції.

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