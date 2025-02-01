Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

ukenru
09:48 • 24227 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 56594 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 97890 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 119779 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 152668 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 209226 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169498 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150546 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124624 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109697 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 118229 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 122115 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117565 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 121368 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 115522 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 171258 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 169897 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 302250 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 330234 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 265311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 9007 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 51182 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 53712 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 117565 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 99204 перегляди
Актуальне
Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

Київ • УНН

 • 27341 перегляди

За добу рф завдала понад 4000 ударів по 9 населених пунктах Донеччини, пошкоджено 61 цивільний об'єкт. У Покровську зруйновано лікарню та пошкоджено перинатальний центр. В області постраждали троє мирних жителів.

У Покровську на Донеччині через ворожі обстріли зруйновано лікарню, пошкоджено перинатальний центр, за минулу добу в регіоні понад 4 тисячі ударів рф, троє людей постраждали, повідомили у ГУНП в області та у Покровській МВА у суботу у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Понад 4 тисячі ударів завдала росія по Донеччині за добу – троє людей зазнали поранень", - повідомили у поліції.

Під ударом, як зазначається, перебували 9 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Дробишеве, села Іванопілля, Катеринівка, Сергіївка, Стародубівка, Стінки. Пошкоджено 61 цивільний об’єкт, з них 41 житловий будинок.

Покровськ росіяни атакували 8 разів: авіабомбами "ФАБ-250", РСЗВ "Смерч", дронами, артилерією. Поранено двох цивільних осіб, руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, 2 лікарні, церкву, цивільну вантажівку

- повідомили у поліції.

За даними Покровської МВА, внаслідок обстрілів у Покровську минулої доби зруйновано будівлю лікарні, пошкоджено релігійну споруду УПЦ МП, будівлю психоневрологічного інтернату, перинатального центру. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Також, за даними поліції, руйнування та постраждалі зафіксовано:

  • У Катеринівці Краматорського району - один поранений і три пошкоджених приватних будинки.
    • Внаслідок влучання бомб «ФАБ-250» у Дробишевому пошкоджено 4 приватних будинки, у Стародубівці Миколаївської громади – 10 домогосподарств.
      • Костянтинівку ворог накрив з артилерії – пошкоджено багатоквартирний і 4 приватних будинки, адмінбудівлю, автостанцію, магазин, автомобілі, газопровід, 6 ЛЕП. В Іванопіллі – 7 пошкоджених осель, в Стінках – три.
        • На Сергіївку Удачненської громади окупанти скинули авіабомбу потужністю 500 кг – пошкодили два приватних будинки та об’єкт інфраструктури.

          "Крім того, встановлено інформацію про двох цивільних осіб, які загинули в Сіверську 30 січня", - зазначили у поліції.

          На Донеччині нацгвардійці закріпили український прапор на контрольованій окупантами вишці30.01.25, 13:36 • 23846 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          Війна
          fab-250FAB-250
          bm-30-smerchБМ-30 "Смерч
          donetskДонецьк

          Звернутися з питань розміщення реклами