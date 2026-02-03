Документальный фильм о Мелании Трамп стал лидером проката, несмотря на сокрушительную критику

Новая документальная лента "Мелания: 20 дней до истории" продемонстрировала ошеломляющий старт в кинотеатрах США, собрав более 7 миллионов долларов за первый уикенд. Фильм, рассказывающий о жизни первой леди накануне инаугурации ее мужа в январе 2025 года, превзошел самые смелые прогнозы аналитиков, став самым успешным нехудожественным проектом десятилетия по темпам сборов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Картина получила уникальный разрыв в оценках: 99% положительных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes и рейтинг "А" по CinemaScore контрастируют с лишь 10% одобрения от профессиональных критиков. Рецензенты ведущих изданий, таких как Variety и Empire, назвали ленту "бесстыдной рекламой" и "льстивым портретом администрации", заметив, что фильм слишком отретуширован. Сама Мелания Трамп, выступившая одним из продюсеров, утверждает, что "фильм полюбился всем", ссылаясь на реакцию обычных посетителей кинотеатров.

Политические мотивы Amazon

Несмотря на кассовый успех, финансовые аналитики сомневаются в способности ленты выйти на самоокупаемость. Компания Amazon потратила рекордные 40 миллионов долларов на лицензионные права и еще 35 миллионов на маркетинг.

В Голливуде ходят слухи, что такой дорогой контракт был попыткой Amazon MGM Studios "завоевать расположение" Белого дома. Представители компании отрицают политический подтекст, уверяя, что лицензировали фильм исключительно из-за уверенности в высоком интересе клиентов.

Режиссер и аудитория проекта

Режиссером выступил Бретт Ратнер – это его первый крупный проект после обвинений 2017 года, которые он отрицал. Основной аудиторией фильма стали женщины старшего возраста в штатах Техас и Флорида, где поддержка Трампа традиционно высока. Помимо полнометражного фильма, соглашение с Amazon включает права на будущий документальный сериал о жизни Мелании Трамп, что должно обеспечить проекту долгий жизненный цикл на стриминговых платформах.

