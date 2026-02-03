$42.810.04
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 16377 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 14403 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 20264 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 16211 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 12427 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11681 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 20760 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25484 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40920 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Документальный фильм о Мелании Трамп стал лидером проката, несмотря на сокрушительную критику

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Документальный фильм "Мелания: 20 дней до истории" собрал более $7 млн за первый уикенд проката. Лента получила 99% положительных отзывов от зрителей, но лишь 10% от критиков.

Документальный фильм о Мелании Трамп стал лидером проката, несмотря на сокрушительную критику

Новая документальная лента "Мелания: 20 дней до истории" продемонстрировала ошеломляющий старт в кинотеатрах США, собрав более 7 миллионов долларов за первый уикенд. Фильм, рассказывающий о жизни первой леди накануне инаугурации ее мужа в январе 2025 года, превзошел самые смелые прогнозы аналитиков, став самым успешным нехудожественным проектом десятилетия по темпам сборов. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Картина получила уникальный разрыв в оценках: 99% положительных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes и рейтинг "А" по CinemaScore контрастируют с лишь 10% одобрения от профессиональных критиков. Рецензенты ведущих изданий, таких как Variety и Empire, назвали ленту "бесстыдной рекламой" и "льстивым портретом администрации", заметив, что фильм слишком отретуширован. Сама Мелания Трамп, выступившая одним из продюсеров, утверждает, что "фильм полюбился всем", ссылаясь на реакцию обычных посетителей кинотеатров.

Политические мотивы Amazon

Несмотря на кассовый успех, финансовые аналитики сомневаются в способности ленты выйти на самоокупаемость. Компания Amazon потратила рекордные 40 миллионов долларов на лицензионные права и еще 35 миллионов на маркетинг.

В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп25.12.25, 18:41 • 27490 просмотров

В Голливуде ходят слухи, что такой дорогой контракт был попыткой Amazon MGM Studios "завоевать расположение" Белого дома. Представители компании отрицают политический подтекст, уверяя, что лицензировали фильм исключительно из-за уверенности в высоком интересе клиентов.

Режиссер и аудитория проекта

Режиссером выступил Бретт Ратнер – это его первый крупный проект после обвинений 2017 года, которые он отрицал. Основной аудиторией фильма стали женщины старшего возраста в штатах Техас и Флорида, где поддержка Трампа традиционно высока. Помимо полнометражного фильма, соглашение с Amazon включает права на будущий документальный сериал о жизни Мелании Трамп, что должно обеспечить проекту долгий жизненный цикл на стриминговых платформах. 

Трамп с женой посетили презентацию фильма "Мелания" стоимостью более 30 млн долларов - NYT30.01.26, 11:41 • 3805 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Мелания Трамп
Режиссер
Выборы в США
Фильм
Сериал
Amazon
Белый дом
Техас
Соединённые Штаты
Флорида