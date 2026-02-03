Документальний фільм про Меланію Трамп став лідером прокату попри нищівну критику

Нова документальна стрічка "Меланія: 20 днів до історії" продемонструвала приголомшливий старт у кінотеатрах США, зібравши понад 7 мільйонів доларів за перший вікенд. Фільм, що розповідає про життя першої леді напередодні інавгурації її чоловіка у січні 2025 року, перевершив найсміливіші прогнози аналітиків, ставши найуспішнішим нехудожнім проєктом десятиліття за темпами зборів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Картина отримала унікальний розрив в оцінках: 99% позитивних відгуків від глядачів на Rotten Tomatoes та рейтинг "А" за CinemaScore контрастують із лише 10% схвалення від професійних критиків. Рецензенти провідних видань, таких як Variety та Empire, назвали стрічку "безсоромною рекламою" та "підлесливим портретом адміністрації", зауваживши, що фільм занадто відретушований. Сама Меланія Трамп, яка виступила одним із продюсерів, стверджує, що "фільм полюбився всім", посилаючись на реакцію звичайних відвідувачів кінотеатрів.

Політичні мотиви Amazon

Попри касовий успіх, фінансові аналітики сумніваються у здатності стрічки вийти на самоокупність. Компанія Amazon витратила рекордні 40 мільйонів доларів на ліцензійні права та ще 35 мільйонів на маркетинг.

У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп

У Голлівуді ширяться чутки, що такий дорогий контракт був спробою Amazon MGM Studios "завоювати прихильність" Білого дому. Представники компанії заперечують політичний підтекст, запевняючи, що ліцензували фільм виключно через впевненість у високому інтересі клієнтів.

Режисер та аудиторія проєкту

Режисером виступив Бретт Ратнер – це його перший великий проект після звинувачень 2017 року, які він заперечував. Основною аудиторією фільму стали жінки старшого віку в штатах Техас та Флорида, де підтримка Трампа є традиційно високою. Окрім повнометражного фільму, угода з Amazon включає права на майбутній документальний серіал про життя Меланії Трамп, що має забезпечити проєкту довгий життєвий цикл на стрімінгових платформах.

Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT