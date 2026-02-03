Документальний фільм про Меланію Трамп став лідером прокату попри нищівну критику

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 7358 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 13461 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 13108 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 18446 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 15197 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 12030 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11428 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 20081 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25262 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40566 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.3м/с
74%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 14484 перегляди
Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах2 лютого, 18:47 • 3020 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 7718 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 6738 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 4092 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 18450 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 14596 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 20085 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 60884 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 34563 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 7878 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 11104 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 11274 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 11599 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 11632 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Документальний фільм про Меланію Трамп став лідером прокату попри нищівну критику

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Документальний фільм "Меланія: 20 днів до історії" зібрав понад $7 млн за перший вікенд прокату. Стрічка отримала 99% позитивних відгуків від глядачів, але лише 10% від критиків.

Документальний фільм про Меланію Трамп став лідером прокату попри нищівну критику

Нова документальна стрічка "Меланія: 20 днів до історії" продемонструвала приголомшливий старт у кінотеатрах США, зібравши понад 7 мільйонів доларів за перший вікенд. Фільм, що розповідає про життя першої леді напередодні інавгурації її чоловіка у січні 2025 року, перевершив найсміливіші прогнози аналітиків, ставши найуспішнішим нехудожнім проєктом десятиліття за темпами зборів. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Картина отримала унікальний розрив в оцінках: 99% позитивних відгуків від глядачів на Rotten Tomatoes та рейтинг "А" за CinemaScore контрастують із лише 10% схвалення від професійних критиків. Рецензенти провідних видань, таких як Variety та Empire, назвали стрічку "безсоромною рекламою" та "підлесливим портретом адміністрації", зауваживши, що фільм занадто відретушований. Сама Меланія Трамп, яка виступила одним із продюсерів, стверджує, що "фільм полюбився всім", посилаючись на реакцію звичайних відвідувачів кінотеатрів.

Політичні мотиви Amazon

Попри касовий успіх, фінансові аналітики сумніваються у здатності стрічки вийти на самоокупність. Компанія Amazon витратила рекордні 40 мільйонів доларів на ліцензійні права та ще 35 мільйонів на маркетинг.

У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп25.12.25, 18:41 • 27487 переглядiв

У Голлівуді ширяться чутки, що такий дорогий контракт був спробою Amazon MGM Studios "завоювати прихильність" Білого дому. Представники компанії заперечують політичний підтекст, запевняючи, що ліцензували фільм виключно через впевненість у високому інтересі клієнтів.

Режисер та аудиторія проєкту

Режисером виступив Бретт Ратнер – це його перший великий проект після звинувачень 2017 року, які він заперечував. Основною аудиторією фільму стали жінки старшого віку в штатах Техас та Флорида, де підтримка Трампа є традиційно високою. Окрім повнометражного фільму, угода з Amazon включає права на майбутній документальний серіал про життя Меланії Трамп, що має забезпечити проєкту довгий життєвий цикл на стрімінгових платформах. 

Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT30.01.26, 11:41 • 3801 перегляд

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Меланія Трамп
Режисер
Вибори в США
Фільм
Серіали
Amazon
Білий дім
Техас
Сполучені Штати Америки
Флорида