До половины цены товара: в россии резко выросли комиссии и логистические расходы маркетплейсов

Российские маркетплейсы резко увеличили комиссии и логистические расходы для продавцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины и российских участников рынка.

Во втором квартале 2026 года совокупная нагрузка на селлеров на крупнейших онлайн-площадках превысила 40% стоимости товара, а на Ozon по отдельным моделям работы достигла около 55%.

Детали

По данным участников рынка электронной торговли, во втором квартале 2026 года комиссии и базовые логистические расходы на Ozon в среднем составляли 47,8% стоимости товара. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался в 18,6%.

На Wildberries совокупная нагрузка на продавцов выросла с 31,9% до 42,7%, а на «Яндекс Маркете» достигла 40,1%, увеличившись примерно на 15 процентных пунктов за год.

При этом для продавцов Ozon, которые работают по модели FBO, когда товары хранятся и обрабатываются на складах маркетплейса, расходы, по оценкам участников рынка, уже могут достигать около 55% стоимости товара. Для Wildberries аналогичный показатель оценивается примерно в 42%.

Ситуация может ещё больше ухудшиться после нового пересмотра тарифов. С 28 августа Ozon повысил стоимость логистики для большинства маршрутов FBO и FBS, а также увеличил вознаграждение за продажу для значительной части товарных категорий.

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По оценке сервисов аналитики маркетплейсов, изменения затронули подавляющее большинство категорий товаров, а рост ставок в зависимости от сегмента составил примерно от 5 до 14 процентных пунктов.

Кроме того, с 30 августа Ozon сократил скидку на комиссию для локальных продаж по модели FBO с 6 до 3 процентных пунктов. Для ряда регионов, в частности Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Северо-Запада россии, такая скидка вообще больше не применяется.

Wildberries также в течение лета пересматривал тарифы. После июльских изменений базовая комиссия, по оценкам аналитиков, выросла примерно для 90% сопоставленных товарных позиций. В среднем повышение составило около 5 процентных пунктов, однако по отдельным схемам работы было значительно большим.

В то же время сами маркетплейсы подчёркивают, что фактическая нагрузка для каждого продавца отличается в зависимости от категории товара, модели работы, логистики, скидок и дополнительных услуг.

Помимо комиссии за продажу, селлеры оплачивают доставку, хранение, приёмку товаров, возвраты, эквайринг и другие услуги площадок.

Прибыльность продавцов падает

На фоне роста платежей маркетплейсам рентабельность российских продавцов резко сокращается.

По оценкам участников рынка, средняя рентабельность селлеров за год могла снизиться примерно с 15% до 5%. Другие эксперты оценивают её нынешний уровень в 5–8% и не исключают снижения до 3–6% к концу 2026 года.

Одновременно сокращается количество активных продавцов. По состоянию на конец июня на трёх крупнейших российских маркетплейсах работало около 1,1–1,2 млн селлеров, что на 6–14% меньше, чем годом ранее. Количество новых регистраций в первом полугодии также снизилось примерно на четверть.

Участники рынка не исключают, что из-за дальнейшего роста тарифов площадки могут покинуть ещё до 15–20% небольших продавцов.

Расходы перекладывают на покупателей

Повышение комиссий и логистических платежей постепенно отражается и на стоимости товаров.

Во втором квартале 2026 года потребительские цены на российских маркетплейсах в годовом выражении выросли примерно на 1,8%, впервые за последние три года продемонстрировав заметный рост.

В отдельных категориях продавцы уже повысили цены на 5–10%. Участники рынка прогнозируют, что по итогам года подорожание товаров на крупнейших российских онлайн-площадках может составить 8–15%.

При этом сами маркетплейсы демонстрируют улучшение финансовых результатов. В частности, Ozon во втором квартале 2026 года сообщил о 10,1 млрд рублей чистой прибыли против 359 млн рублей годом ранее. Выручка компании выросла на 47%, до 334,2 млрд рублей.

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