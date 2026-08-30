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До половини ціни товару: у росії різко зросли комісії та логістичні витрати маркетплейсів

Київ • УНН

 • 574 перегляди

У росії комісії та логістичні витрати маркетплейсів перевищили 40% ціни товару. Рентабельність продавців скоротилася до 5–8%.

До половини ціни товару: у росії різко зросли комісії та логістичні витрати маркетплейсів

Російські маркетплейси різко збільшили комісії та логістичні витрати для продавців. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України та російських учасників ринку.

У другому кварталі 2026 року сукупне навантаження на селлерів на найбільших онлайн-майданчиках перевищило 40% вартості товару, а на Ozon за окремими моделями роботи сягнуло близько 55%.

Деталі

За даними учасників ринку електронної торгівлі, у другому кварталі 2026 року комісії та базові логістичні витрати на Ozon у середньому становили 47,8% вартості товару. Для порівняння, роком раніше цей показник оцінювали у 18,6%.

На Wildberries сукупне навантаження на продавців зросло з 31,9% до 42,7%, а на "Яндекс Маркеті" сягнуло 40,1%, збільшившись приблизно на 15 процентних пунктів за рік.

При цьому для продавців Ozon, які працюють за моделлю FBO, коли товари зберігаються та обробляються на складах маркетплейса, витрати, за оцінками учасників ринку, вже можуть досягати близько 55% від вартості товару. Для Wildberries аналогічний показник оцінюється приблизно у 42%.

Ситуація може ще більше погіршитися після нового перегляду тарифів. Із 28 серпня Ozon підвищив вартість логістики для більшості маршрутів FBO та FBS, а також збільшив винагороду за продаж для значної частини товарних категорій.

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За оцінкою сервісів аналітики маркетплейсів, зміни торкнулися переважної більшості категорій товарів, а зростання ставок залежно від сегмента становило приблизно від 5 до 14 процентних пунктів.

Крім того, з 30 серпня Ozon скоротив знижку на комісію для локальних продажів за моделлю FBO з 6 до 3 процентних пунктів. Для низки регіонів, зокрема Москви, Московської області, Санкт-Петербурга та Північно-Заходу росії, така знижка взагалі більше не застосовується.

Wildberries також протягом літа переглядав тарифи. Після липневих змін базова комісія, за оцінками аналітиків, зросла приблизно для 90% зіставлених товарних позицій. У середньому підвищення становило близько 5 процентних пунктів, однак за окремими схемами роботи було значно більшим.

Водночас самі маркетплейси наголошують, що фактичне навантаження для кожного продавця відрізняється залежно від категорії товару, моделі роботи, логістики, знижок та додаткових послуг.

Окрім комісії за продаж, селлери оплачують доставку, зберігання, приймання товарів, повернення, еквайринг та інші послуги майданчиків.

Прибутковість продавців падає

На тлі зростання платежів маркетплейсам рентабельність російських продавців різко скорочується.

За оцінками учасників ринку, середня рентабельність селлерів за рік могла впасти приблизно з 15% до 5%. Інші експерти оцінюють її нинішній рівень у 5–8% та не виключають зниження до 3–6% до кінця 2026 року.

Одночасно скорочується кількість активних продавців. Станом на кінець червня на трьох найбільших російських маркетплейсах працювало близько 1,1–1,2 млн селлерів, що на 6–14% менше, ніж роком раніше. Кількість нових реєстрацій у першому півріччі також знизилася приблизно на чверть.

Учасники ринку не виключають, що через подальше зростання тарифів майданчики можуть залишити ще до 15–20% невеликих продавців.

Витрати перекладають на покупців

Підвищення комісій та логістичних платежів поступово відображається і на вартості товарів.

У другому кварталі 2026 року споживчі ціни на російських маркетплейсах у річному вимірі зросли приблизно на 1,8%, вперше за останні три роки показавши помітне зростання.

В окремих категоріях продавці вже підвищили ціни на 5–10%. Учасники ринку прогнозують, що за підсумками року подорожчання товарів на найбільших російських онлайн-майданчиках може становити 8–15%.

При цьому самі маркетплейси демонструють покращення фінансових результатів. Зокрема, Ozon у другому кварталі 2026 року повідомив про 10,1 млрд рублів чистого прибутку проти 359 млн рублів роком раніше. Виручка компанії зросла на 47%, до 334,2 млрд рублів.

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Олександра Василенко

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Служба зовнішньої розвідки України