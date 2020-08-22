В Ливан прибыли новоназначенные послы четырех стран
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун получил верительные грамоты от четырех новых аккредитованных послов в стране. Об этом сообщает пресс-служба ливанского лидера, передает УНН.
Отмечается, что в Ливан назначены посол Бангладеш Аль-Мустахидур Рахман Джахангир, посол Греции Екатерина Фунтулаки, посол Германии Андреас Киндл и посол Словакии Марек Варга.
Иностранные дипломаты также передали президенту Ливана послание глав своих государств, выразив соболезнования жертвам взрыва в бейрутской порта.
Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8 тыс. зданий. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец.
Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана 10 августа подало в отставку.