Число погибших после взрыва в Бейруте возросло до 220 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец. Об этом со ссылкой на Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 11 августа в результате мощного взрыва с последующим горением, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута, погибло 220 человек (из них 1 гражданин Украины), 110 человек считаются пропавшими без вести, более 6 тыс. человек пострадали, около 300 тыс. человек остались без жилья. Взрывной волной повреждены более 80 тыс. зданий, 12 медицинских центров, 3 госпиталя и продовольственные склады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь в преодолении последствий катастрофы Ливану предоставили Греция, Чехия, Польша, Франция, Германия, Италия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Россия, Армения, Великобритания, Кувейт, Польша, Катар, Ирак.
Свою помощь предложили США, Канада, Украина, Мексика, Бразилия, Австралия, Кипр, Турция, Израиль и Иран.
Напомним, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.