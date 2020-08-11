Корупційний злочин: президент Лівану прийняв відставку уряду через вибух у Бейруті

"Уряд Лівану пішов у відставку, так як прем'єр-міністр Хасан Діабі звинуватив ендемічну корупцію в руйнівному вибуху минулого тижня, який обрушився на столицю. Президент Мішель Аун прийняв відставку Діабі в понеділок і попросив уряд залишатися на посаді тимчасово виконуючого обов'язки до тих пір, поки не буде сформований новий кабінет міністрів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напруженість в країні загострилася після потужного вибуху в бейрутському порту, в результаті якого загинуло близько 200 чоловік і ще понад 6000 отримали поранення.

За словами прем'єр-міністра Хасана Діабі, "це злочин", що став результатом корупції, тому він буде з народом "боротися за зміни".

Напередодні за даними Reuters, через вибух у порту Бейрута напруження у столиці Лівану серед протестувальників зростало, люди вимагають відставки від президента країни Мішеля Ауна.

"Міністри інформації та навколишнього середовища, а також декілька депутатів подали у відставку у неділю. Міністр юстиції подав у відставку в понеділок, посилаючись на катастрофічний вибух", – йдеться в повідомленні видання.

Протестувальники вимагали провести "швидкі вибори", щоб змінити владу у Лівані.

"Антиурядові протести за останні два дні були найбільшими з жовтня, коли демонстранти вийшли на вулиці через економічну кризу, коріння корупції, відходів та безгосподарності. Протестуючі звинуватили політичну еліту у використанні державних ресурсів для власної вигоди", – пише Reuters.

Зазначається, що міжнародна донорська конференція в неділю зібрала обіцянки на суму майже 298 млн доларів для негайної гуманітарної допомоги Лівану. Але іноземні країни вимагають прозорості щодо використання допомоги, насторожено пишучи бланкові чеки уряду, який власний народ сприймає як глибоко корумпований. Деякі стурбовані впливом шиїтського руху "Хезболла", яке США визначають як терористичну групу.



Представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві заявив, що країни повинні утримуватися від політизації вибуху порту Бейрут. Він також закликав США скасувати санкції проти Лівану.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри, проте президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей.



Пізніше жителі Бейрута зайняли будівлю Міністерства закордонних справ країни, оголосивши його своїм штабом. Крім того, учасники протесту увірвались в будівлі Мінекономіки, Міненерго та міністерства охорони навколишнього середовища Лівану та інших адміністративних будівель. Згодом Армія звільнила будівлю МЗС Лівану від демонстрантів.



Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів, назвавши їх єдиним способом подолати кризу. Також стало відомо, що президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.