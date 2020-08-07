Кількість жертв у Бейруті зросла: президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну

"Є дві можливості для того, що сталося: або внаслідок халатності, чи зовнішнього втручання за допомогою ракети або бомби. Я особисто попросив президента Франції надати нам аерофотознімки, якщо вони доступні французам, щоб ми могли визначити, чи є в повітрі літаки чи ракети. І якщо ці фотографії недоступні для французів, ми запитаємо їх у інших країн, щоб ми могли визначити, чи була зовнішня агресія чи те, що сталося, є наслідком недбалості", – заявив президент Лівану.

За його словами, розслідування вибуху та відповідальність за те, що сталося, поділяється на три етапи:



як вибухові матеріали потрапляли до порту;



як їх розміщували та як вони зберігалися протягом 7 років;



як при кількох урядах, а також численних чиновників, яких попередили про серйозність питання, таке стало можливим.



"Наша мета сьогодні – показати правду людям, тому що громадська думка почала потроху змінюватися, і вона йде в бік невинних, а не відповідальних і правди. Це може бути виявлено лише шляхом розслідування", – підкреслив Аун.

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Президент Лівану зазначив, що є попит на міжнародне розслідування вибуху у Бейруті. Він також додав, що міжнародна допомога не обмежується забезпеченням продуктами та медикаментами, а також відновленнием Бейрута.

"Ми працюємо над розробкою плану в цій галузі, щоб капітал повертався кращим, ніж це було раніше, і є можливість для країн проводити прямі операції з реконструкції конкретних мікрорайонів", – сказав Аун.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, вибухи забрали життя 154 осіб. Біля тисячі постраждалих потребували госпіталізації, 120 осіб перебувають у критичному стані. Раніше повідомлялось про 149 загиблих та понад 5 тисяч поранених, пошукові роботи тривають.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що американські генерали вважають, що в ліванській столиці вибухнула бомба, і мова йде про атаку.