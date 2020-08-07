Вибух у Лівані: кількість жертв зросла до 149 осіб, понад 5 тисяч поранені, частину тіл шукають у затоці порту

Раніше надійшла інформація про 145 жертв.

За даними МВС Лівану, причиною трагедії стало те, що сталося під час зварювальних робіт загоряння понад 2,7 тис. тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому. Влада в зв’язку з інцидентом затримала 16 членів адміністрації порту, в тому числі його директора.

Вибуховою хвилею знищено та пошкоджено десятки будинків, автомобілів, у багатьох кварталах столиці вибито скло.

Пошуково-рятувальні роботи тривають: як відзначало Reuters, тіла багатьох працівників порту вибуховою хвилею могло віднести в море, і рятувальники ще не встигли їх знайти. Загальна кількість постраждалих перевищує п’ять тисяч люда більше 60 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані. Серед загиблих є громадяни Австралії, Бельгії, Вірменії.

Влада оцінює збитки від вибуху в 15 мільярдів доларів — це більше 10% ВВП Лівану. Губернатор столичного регіону Марван Аббуд заявив, що в тій чи іншій мірі вибух торкнувся половину території міста; понад 300 тисяч людей залишилися без житла, зараз влада вирішує питання з наданням їм їжі і тимчасового притулку. Мер Бейрута Джамал Ітан, оглянувши руйнування, повідомив, що місто “виглядає як зона бойових дій”.

Момент вибуху і наслідки катастрофи в Бейруті: