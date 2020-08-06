Вибух у Лівані: у Бейруті у справі про НП затримали 16 осіб - чиновників та адміністрацію порту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Бейруті в рамках розслідування вибуху в місцевому порту, що забрав життя понад 130 осіб, затримали 16 осіб. Про це заявив представник військового суду, виконуючий обов’язки державного уповноваженого судді Фаді Акікі, передає Національне агентство новин Лівану (NNA), передає УНН.
Суддя уточнив, що всього було опитано понад 18 осіб, включаючи посадових осіб ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту. Акікі додав, що розслідування охоплює всі обставини, що призвели до вибуху, постраждалих військових і цивільних і серйозного збитку.
Вибух в Бейруті прогримів увечері 4 серпня. За останніми даними, загинули більше 130 осіб, постраждали близько 5 тис. За версією влади Лівану, вибух спровокували зварювальні роботи на одному зі складів порту, де зберігалося 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри.
У 2014 році цю партію селітри зняли з борта корабля, що належав, за словами екіпажу судна, бізнесменові з Хабаровська Ігорю Гречушкіну, який проживає на Кіпрі. Співробітники правоохоронних органів Кіпру за запитом Інтерполу 6 серпня знайшли і допитали росіянина, ймовірного власника корабля, джерело Reuters підтвердило, що мова йде про Гречушкіна.
Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі під час звернення до нації пообіцяв, що всі відповідальні за катастрофу в Бейруті “заплатять свою ціну”. Він також назвав вибух великим національним лихом.
Момент вибуху в Бейруті: