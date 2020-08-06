Вибух у Лівані: у Бейруті у справі про НП затримали 16 осіб - чиновників та адміністрацію порту

Суддя уточнив, що всього було опитано понад 18 осіб, включаючи посадових осіб ради директорів порту Бейрута і Митного департаменту. Акікі додав, що розслідування охоплює всі обставини, що призвели до вибуху, постраждалих військових і цивільних і серйозного збитку.

Вибух в Бейруті прогримів увечері 4 серпня. За останніми даними, загинули більше 130 осіб, постраждали близько 5 тис. За версією влади Лівану, вибух спровокували зварювальні роботи на одному зі складів порту, де зберігалося 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри.

У 2014 році цю партію селітри зняли з борта корабля, що належав, за словами екіпажу судна, бізнесменові з Хабаровська Ігорю Гречушкіну, який проживає на Кіпрі. Співробітники правоохоронних органів Кіпру за запитом Інтерполу 6 серпня знайшли і допитали росіянина, ймовірного власника корабля, джерело Reuters підтвердило, що мова йде про Гречушкіна.

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі під час звернення до нації пообіцяв, що всі відповідальні за катастрофу в Бейруті “заплатять свою ціну”. Він також назвав вибух великим національним лихом.

Момент вибуху в Бейруті: