Взрыв в Ливане: число жертв возросло до 149 человек, более 5 тысяч ранены, часть тел ищут в заливе порта

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89749 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103261 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128806 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108512 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128679 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101566 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102332 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: число жертв возросло до 149 человек, более 5 тысяч ранены, часть тел ищут в заливе порта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Не менее 149 человек погибли, свыше 5 тыс. пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила ливанская газета L’Orient-Le Jour со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Ранее поступила информация о 145 жертвах.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.

Поисково-спасательные работы продолжаются: как отмечало Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море, и спасатели еще не успели их найти. Общее число пострадавших превышает пять тысяч человек; более 60 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении.

Власти оценивают ущерб от взрыва в 15 миллиардов долларов — это более 10% ВВП Ливана. Губернатор столичного региона Марван Аббуд заявил, что в той или иной степени взрыв затронул половину территории города; более 300 тысяч человек остались без жилья, сейчас власти решают вопрос с предоставлением им еды и временного убежища. Мэр Бейрута Джамал Итани, осмотрев разрушения, сообщил, что город “выглядит как зона боевых действий”.

Момент взрыва и последствия катастрофы в Бейруте:

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