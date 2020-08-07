Взрыв в Ливане: число жертв возросло до 149 человек, более 5 тысяч ранены, часть тел ищут в заливе порта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Не менее 149 человек погибли, свыше 5 тыс. пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила ливанская газета L’Orient-Le Jour со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения, пишет УНН.
Ранее поступила информация о 145 жертвах.
По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе его директора.
Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла.
Поисково-спасательные работы продолжаются: как отмечало Reuters, тела многих работников порта взрывной волной могло унести в море, и спасатели еще не успели их найти. Общее число пострадавших превышает пять тысяч человек; более 60 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении.
Власти оценивают ущерб от взрыва в 15 миллиардов долларов — это более 10% ВВП Ливана. Губернатор столичного региона Марван Аббуд заявил, что в той или иной степени взрыв затронул половину территории города; более 300 тысяч человек остались без жилья, сейчас власти решают вопрос с предоставлением им еды и временного убежища. Мэр Бейрута Джамал Итани, осмотрев разрушения, сообщил, что город “выглядит как зона боевых действий”.
Момент взрыва и последствия катастрофы в Бейруте: