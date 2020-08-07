Вибух у Лівані: у Бейруті розпочалися антиурядові протести та сутички з поліцією, є поранені

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поліцейські формування по боротьбі з заворушеннями застосували 6 серпня сльозогінний газ проти активістів протестного руху в центрі ліванської столиці. Як передають ЗМІ з місця подій, групи агресивно налаштованих демонстрантів намагалися прорватися через кордони до парламентського палацу на площі Пляс Етуаль. В ході зіткнень, що спалахнули, з обох сторін є поранені, яких забирають карети швидкої допомоги, пише УНН.

Маніфестанти атакували ряди співробітників правоохоронних органів на сусідній площі Пляс де Мартір біля будівель газети An Nahar і міської мерії. При цьому вони закидали поліцейських камінням і пляшками із запальною сумішшю.

Протестувальники вперше вийшли в четвер на вулиці Бейрута після потужного вибуху в місцевому морському порту 4 серпня, що призвів до трагічних наслідків. Згідно з останніми даними, вибуховою хвилею були знищені і пошкоджені сотні будівель і житлових будинків, понад 300 тисяч людей залишилися без даху над головою. Загинули 145 осіб, постраждали близько 5 тисяч, десятки вважаються зниклими безвісти.

Як вказує газета Daily Star, активістів, які вимагають відставки уряду Хасана Діабі, надихнув візит до Бейрута президента Франції Еммануеля Макрона. При відвідуванні французьким лідером історичного кварталу Джумейзе, де багато зруйнованих будинків, його зустріли натовпи демонстрантів. Вони вітали Макрона, скандуючи гасло “Хай живе Франція!”.

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з протестувальниками в Бейруті:

Спілкуючись з активістами, Макрон пообіцяв, що Ліван не залишиться на самоті після трагедії, яка спіткала його. “Я ініціюю програму міжнародної допомоги, ми забезпечимо вас хлібом, медикаментами, будівельними матеріалами”, — сказав він.

Торкнувшись триваючої в країні кризи і гострого протистояння уряду і опозиції, французький президент повідомив, що “запропонує лідерам Лівану вступити в правдивий діалог і укласти нову політичну угоду”. Він зазначив, що арабська країна потребує зараз в реформ і національної злагоди, підкресливши при цьому, що міжнародна допомога “не потрапить в руки корупціонерів, а буде передаватися громадянському суспільству”. “Я приїхав підтримати вас, а не їх”, — сказав Макрон.

Сутички в Бейруті:

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