Взрыв в Ливане: в Бейруте начались антиправительственные протесты и столкновения с полицией, есть раненые

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128848 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128698 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101571 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102312 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 37032 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 59211 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

20:17 • 31109 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 66082 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 102312 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 128848 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 128698 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 383471 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334244 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 37032 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103913 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132576 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209826 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236531 просмотра
Актуальное
Взрыв в Ливане: в Бейруте начались антиправительственные протесты и столкновения с полицией, есть раненые

Взрыв в Ливане: в Бейруте начались антиправительственные протесты и столкновения с полицией, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 20323 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили 6 августа слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре ливанской столицы. Как передают СМИ с места событий, группы агрессивно настроенных демонстрантов пытались прорваться через кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. В ходе вспыхнувших столкновений с обеих сторон есть раненые, которых забирают кареты скорой помощи, пишет УНН.

Манифестанты атаковали ряды сотрудников правоохранительных органов на соседней площади Пляс де Мартир возле зданий газеты An Nahar и городской мэрии. При этом они забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Протестующие впервые вышли в четверг на улицы Бейрута после мощного взрыва в местном морском порту 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. Согласно последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 145 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

Как указывает газета Daily Star, активистов, которые требуют отставки правительства Хасана Диаба, воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. При посещении французским лидером исторического квартала Джумейзе, где много разрушенных домов, его встретили толпы демонстрантов. Они приветствовали Макрона, скандируя лозунг “Да здравствует Франция!”.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с протестующими в Бейруте:

Общаясь с активистами, Макрон пообещал, что Ливан не останется в одиночестве после постигшей его трагедии. “Я инициирую программу международной помощи, мы обеспечим вас хлебом, медикаментами, строительными материалами”, — сказал он.

Коснувшись продолжающегося в стране кризиса и острого противостояния правительства и оппозиции, французский президент сообщил, что “предложит лидерам Ливана вступить в правдивый диалог и заключить новую политическую сделку”. Он отметил, что арабская страна нуждается сейчас в реформах и национальном согласии, подчеркнув при этом, что международная помощь “не попадет в руки коррупционеров, а будет передаваться гражданским обществам”. “Я приехал поддержать вас, а не их”, — сказал Макрон.

Столкновения в Бейруте:

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы