Армія звільнила будівлю МЗС Лівану від демонстрантів

Декількома годинами раніше тисячі людей зібралися на площі в центрі ліванської столиці, щоб вшанувати пам’ять загиблих під час вибухів у порту 4 серпня. Акція переросла в антиурядовий протест, групи демонстрантів увірвалися в будівлі міністерств закордонних справ, економіки, енергетики та охорони навколишньої середи. Протестуючі в будівлі МЗС оголосили про створення “штаб-квартири революції” і почали підпалювати знайдені в будівлі дипломатичного відомства документи і зображення президента країни.

В ході зіткнень з демонстрантами в центрі Бейрута, за відомостями поліції, загинув один її співробітник.

Пізніше Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі у відеозверненні заявив про необхідність проведення нових парламентських виборів, назвавши їх єдиним способом подолати кризу. Діабі планує 10 серпня запропонувати проведення нових виборів Раді міністрів.

Нагадаємо, вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали щонайменше 158 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти. У місті на 2 тижні запроваджено режим надзвичайного стану.